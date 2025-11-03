वाल्हेकरवाडी - रावेत रस्त्यावर कचरा कायम
रावेत, ता.३ : गेल्या अनेक दिवसांपासून वाल्हेकरवाडी ते रावेत जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग पडून आहेत. आरोग्य विभागाने कचरा वेळेवर न उचलल्याने स्थानिक नागरिकांना दुर्गंधी, डास आणि प्रदूषणाचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच सार्वजनिक आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वाल्हेकरवाडी - रावेत रस्त्यावर सकाळ - संध्याकाळ हजारो नागरिक प्रवास करतात. या रस्त्यावर काही ठिकाणी फळ बाजार, हॉटेल्स, दुकाने असून पादचारी आणि शाळेत जाणारी मुलांची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे स्वच्छतेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पण, वेळोवेळी तक्रारी करूनही आरोग्य विभागाकडून हलगर्जीपणा केला जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. उपाययोजना केवळ कागदावर दिसत आहेत. प्रशासनाने नियोजनबद्ध पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन करून नियमित साफसफाई आणि तपासणी सुरू ठेवावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
महापालिकेला वारंवार फोन करूनही कचरा उचलायला घंटागाड्या येत नाहीत. या रस्त्यावर अनेक छोट्या-मोठ्या सोसायट्या आहेत. इतक्या महत्त्वाच्या रस्त्यावरच स्वच्छता नीट होत नसेल; तर इतर भागांची काय अवस्था असेल ?
- नितीन पाटील, रहिवासी
या रस्त्यावर दुर्गंधी सहन करून जावे लागते. आरोग्य विभागाला खबरदारी घ्यावी लागेल. अन्यथा आजार वाढण्याची शक्यता आहे.
- रंजना शिंदे, रहिवासी
