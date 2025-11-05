आकुर्डीतील बाल उद्यानाची खेळण्यांची दुरवस्था ‘जैसे थे’
आकुर्डी, ता. ५ : दत्तवाडी परिसरातील राजे छत्रपती बाल उद्यानामध्ये महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी पाहणी केली. साफसफाई करण्यात आली. मात्र, उद्यानातील खेळण्यांच्या दुरुस्तीबाबत ठोस उपाय न झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी कायम आहे.
काही दिवसांपूर्वी राजे छत्रपती बाल उद्यानाची दुरवस्था उजेडात आली. तुटलेल्या घसरगुंड्या, जीर्ण झोपाळे, मोडकळीस आलेली बाके, रात्रीच्यावेळी प्रकाश व्यवस्था आणि योग्य देखभालीचा पूर्ण अभाव, अशा तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. त्याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेत महापालिकेचे कर्मचारी काही दिवस निरीक्षणासाठी आले. काही झाडाझडती आणि साफसफाई करण्यात आली. मात्र, उद्यानाच्या मुख्य दुरुस्तीबाबत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. धोकादायक खेळणी, खड्डे यांची स्थिती तशीच कायम आहे. त्यामुळे, छोट्या मुलांच्या खेळण्यास धोका कायम असून पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लहान मुलांसाठी असलेली ही जागा सुरक्षित नसल्याने त्यांना घरीच ठेवावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापालिका लाखो रुपयांचे अंदाजपत्रक दाखवते. पण मुलांच्या खेळण्याच्या उद्यानांची अवस्था कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यासारखी ठेवते. एवढी दुर्लक्षाची पातळी असू नये.
- दत्तू जाधव, ज्येष्ठ नागरिक
