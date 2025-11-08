रावेत, किवळे परिसरात वाहतुकीचा ताण तीव्र

रावेत, ता. ६ ः मागील काही वर्षांत रावेत, किवळे उपनगरांत उंच इमारती, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि नव्या सोसायट्यांच्या संख्येत झालेल्या वाढीमुळे नागरी वस्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्याचा थेट परिणाम वाहतुकीवर झाला असून प्रमुख चौकांवरील दररोजची कोंडी, प्रदूषण आणि आवाजामुळे रहिवाशांचा त्रास वाढला आहे.
सकाळच्या आणि सायंकाळच्या गर्दीच्यावेळी रावेत चौक, पंपिंग स्टेशन चौक, भोंडवे वस्ती, मुकाई चौक, आकुर्डी रेल्वे स्थानक, गुरुद्वारा चौक, म्हस्के चौक, आदर्शनगर चौक, भोंडवे बाग चौक, भोंडवे कॉर्नर, समीर लॉन चौक आणि प्राधिकरण येथील रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. वाहनांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने केवळ चारचाकी नाही; तर दुचाकी चालकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
दररोज जवळपास ९० हजार नागरिक कामाधंद्यानिमित्त बाहेर पडतात; तर ५० हजारांहून अधिक वाहने रस्त्यावर असतात, असा अंदाज वाहतूक विभागाने दिला आहे. रस्त्यांची कमी क्षमता, चौकातील सिग्नलची वेळ नीट व्यवस्थापित नसणे, आणि वाढलेले अनधिकृत पार्किंग ही मुख्य कारणे असल्याचे दिसून आले आहे.
मुकाई चौक आणि रावेत चौक येथे सकाळी शाळा सुरू होण्याच्यावेळी एवढी कोंडी होते की, १५ मिनिटांचा रस्ता कधी कधी अर्धा तास लागतो. वाहनांची गर्दी, हॉर्नचा आवाज आणि धूरामुळे आरोग्यावर परिणाम होतो.
- संजय कदम, रावेत
रोज ऑफिसला जायला निघाल्यावर सिग्नल आणि वाढत्या रहदारीने वेळेवर पोहोचणे अवघड जाते. विशेषतः भोंडवे चौकात रिक्षा आणि दुचाकी वाहनांची धावपळ मोठा धोका निर्माण करते.
- नेहा पाटील, नोकरदार महिला, आकुर्डी
नगररचना विभागाने रस्त्यांचा विस्तार, सिग्नल व्यवस्थापन आणि अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई केली नाही; तर येत्या काही वर्षांत रावेत भाग शहरातील सर्वाधिक कोंडलेले उपनगर ठरेल.
- राजेश माने, स्थानिक व्यावसायिक