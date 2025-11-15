रावेतमधील हँगिंग ब्रिज ठरतोय कोंडीचा हॉटस्पॉट
प्रतिक्रया मागवली आहे............
रावेत, ता. १५ : रावेत परिसरातील संत तुकाराम महाराज हँगिंग ब्रिज वाहतूक कोंडीचा प्रमुख हॉटस्पॉट बनला आहे. सकाळी ऑफिसची वेळ असो किंवा संध्याकाळची परतीचा प्रवास असो... या पुलावर दररोज नागरिकांना कोंडीचा सामना करावा लागतो. रस्त्यांची दयनीय अवस्था, सिग्नल यंत्रणेतील बिघाड आणि वाहतूक पोलिसांचे अपुरे नियोजन या तिहेरी समस्येमुळे या पुलावरील वाहतूक नियंत्रणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे.
मुख्य समस्या म्हणजे सिग्नल यंत्रणा वारंवार बंद पडणे किंवा अनियमितपणे सुरू राहणे. वाहनचालकांना कुठल्या दिशेने मार्ग मोकळा आहे हे समजत नसल्याने वाहनांची गर्दी वाढते. गर्दीच्या वेळेत योग्य नियंत्रण नसल्याने रांग अनेक किलोमीटरपर्यंत वाढत जाते.
आकुर्डी व वाल्हेकरवाडीकडून हँगिंग ब्रिजकडे जाणारा रस्ता खड्डेमय झाल्याने वाहनचालकांचा वेग कमी होतो, यामुळे कोंडी आपोआप वाढते. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘रोड रिसर्फेसिंग आणि सिग्नल अपग्रेडचे काम अनेक वेळा आश्वासनातच राहिले आहे.’’
स्थानिकांच्या वाढत्या तक्रारीनंतरही अद्याप ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत. सिग्नल दुरुस्ती, वाहतूक पोलिसांची योग्य तैनात आणि रस्त्यांचे पुनर्निर्माण याशिवाय या पुलावरील कोंडी कमी होणे अशक्य असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
रावेत, वाल्हेकरवाडी, निगडी आणि डांगे चौक या तीन दिशांना जोडणारा हा पूल परिसरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने तातडीची कृती आवश्यक असल्याचे नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे.
या पुलावरून पंधरा मिनिटांचा प्रवास पन्नास मिनिटांत होतो. सिग्नल काम करत नाही आणि पोलिस दिसत नाहीत. आम्हाला रोज उशीर होतो.
-प्रवीण खंडागळे, रहिवासी, रावेत
-------------------------------------
सकाळी ९ ते ११ या वेळेत प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. यातून रुग्णवाहिकेलाही वाट मिळत नाही. प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत.
-नम्रता जाधव, नोकरदार
--------------------------------
रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वेग कमी करावा लागतो. त्यामुळे मागून येणारी वाहने एकमेकांवर आदळतात. ब्रिजकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा तातडीने दर्जा सुधारला पाहिजे.
-संतोष वेताळ, वाहनचालक
----------------------------------
रावेत : संत तुकाराम महाराज पूल रावेत पंपिंग स्टेशन येथील वाहतूक कोंडी.
