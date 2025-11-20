रावेतमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा त्रास; बंदोबस्ताची मागणी
रावेत, ता. २० ः रावेत परिसरातील भोंडवे वस्ती, तुपे वस्ती, रावेत चौक परिसर, समीर लॉन्स चौक परिसर, मुकाई चौक परिसर, सोसायट्या, चंद्रभाग चौक, भोंडवे डेअरी फार्म आणि म्हस्के चौक परिसरात नागरिकांना सध्या भटक्या कुत्र्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
सकाळच्या वेळेस चालायला जाणाऱ्या नागरिकांच्या अंगावर ही कुत्री धावून येत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेकांनी पालिकेचे हेल्प लाईन क्रमांक आणि स्थानिक मंडळांमध्ये याबाबत तक्रारी नोंदवल्या आहेत. मात्र पालिका प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करणे आवश्यक झाले आहे.
कुत्र्यांच्या घोळक्यामुळे प्रवास करताना अडचण होते. रात्री बीआरटी मार्गालगत ही कुत्री आसरा घेतात. त्यामुळे लहान मुलांवर आणि महिलांवर हल्ला करण्याची भीती आहे.
- शंतनू मयेकर, रहिवासी ओरियन बॅक सोसायटी
सकाळी चालायला जाताना कुत्र्यांचे घोळके रस्त्यावर दिसतात. काही वेळा ते अंगावर धावून येतात.
-गोरख राठोड, रहिवासी तुपे वस्ती
काही ठिकाणाहून कुत्र्यांचे स्थलांतर करण्याची मागणी येते, मात्र कायद्यानुसार तसे करता येत नाही. पालिका प्रशासन कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण आणि ‘अॅंटी रेबीज’ लसीकरण मोहीम चालवत आहे. यासाठी नागरिकांना जागरूक करणे आवश्यक आहे. या मोहिमेसाठी खास पथक तयार करण्यात आले आहे.
-संदीप खोत, उपायुक्त पालिका पशुवैद्यकीय विभाग
