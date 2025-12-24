आचारसंहिता लागू होताच रावेतमधील फलक हटविले
रावेत, ता. २४ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहिता लागू होताच महापालिका प्रशासनाने रावेत परिसरात धडक कारवाई सुरू केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आलेले बेकायदेशीर फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स आणि फ्लेक्स हटविण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. या कारवाईमुळे रावेतमधील मुख्य रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक जागा पुन्हा एकदा मोकळ्या झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
रावेत, किवळे, मामुर्डी, वाल्हेकरवाडी आणि विकासनगर परिसरात राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार तसेच विविध संघटनांच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात बॅनर लावण्यात आले होते. काही ठिकाणी विद्युत खांब, सिग्नल, झाडे, पदपथ आणि दुभाजकांवर नियमबाह्य जाहिराती झळकत होत्या. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या प्रकारावर आळा घालण्यासाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पथकाने संयुक्त कारवाई करत अनेक बॅनर हटविले.
या कारवाईदरम्यान मुकाई चौक, बीआरटी रोड, भोंडवे चौक, पंपिंग स्टेशन परिसर आणि अंतर्गत रस्त्यांवर विशेष लक्ष देण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन करून बॅनर लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. यापुढे कोणत्याही प्रकारचे प्रचार साहित्य विनापरवानगी लावू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत केले आहे. बेकायदेशीर बॅनरमुळे परिसराचे विद्रूपीकरण होत होते. शिवाय वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होत होता. आचारसंहिता लागू झाल्याने तरी प्रशासनाने ठोस पावले उचलली, ही समाधानाची बाब आहे,” अशी प्रतिक्रिया काही रहिवाशांनी दिली.
दरम्यान, निवडणूक काळात सर्व पक्ष आणि उमेदवारांनी नियमांचे पालन करावे, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल, असा संदेश महापालिका व निवडणूक प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे. आचारसंहिता काळात अशीच कारवाई सातत्याने सुरू राहणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.