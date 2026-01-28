संचय कथक नृत्य अकादमीचे शास्त्रीय नृत्य, संगीत परीक्षेत यश
रावेत, ता. २८ : येथील संचय कथक नृत्य अकादमीने अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयाच्या शास्त्रीय नृत्य आणि संगीत परीक्षेत देदीप्यमान यश संपादन केले. अकादमीच्या सर्व विद्यार्थिनींनी प्रथम श्रेणी आणि विशेष प्रावीण्य मिळवून यशाची परंपरा कायम राखली आहे.
अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयाचे अधिकृत केंद्र असलेल्या या अकादमीतून विविध स्तरांवरील परीक्षांमध्ये विद्यार्थिनींनी उत्तम गुण मिळवले आहेत. या यशात अकादमीची विद्यार्थिनी मृदुला टोणगावकर हिने विशेष ठसा उमटविला. तिने विशारद प्रथम परीक्षेत चिंचवड केंद्रातून क्रियात्मक (प्रात्यक्षिक) परीक्षेत प्रथम क्रमांक पटकावण्याचा बहुमान मिळवला. अकादमीच्या संचालिका वैशाली धोंगडे आणि राजश्री धोंगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थिनींनी हे यश मिळविले.
अन्य यशस्वी विद्यार्थिनी - प्रारंभिक परीक्षा : भाग्यदा वैद्य, साची बंग, अश्विनी देशपांडे, अनिका खरे, मुद्रा कवठेकर, रमा इनामदार, वेदिका भोकरे, मायरा खडका आणि मानवी शेट्टी.
प्रवेशिका प्रथम परीक्षा : निर्विष्का बोरसे, मृण्मयी देशमुख, मानसी देशमुख, पियुषा देवहते आणि शिवानी गोसावी.
प्रवेशिका पूर्ण परीक्षा : साक्षी भंगाळे, गौतमी कुलकर्णी, हिमानी पुराणिक, साई पाटील आणि अवनी जोशी.