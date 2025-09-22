रोटरी क्लबकडून मावळातील अंगणवाड्यांना मदत
शिरगाव, ता. २१ : रोटरी क्लब ऑफ पुणे रिव्हरसाईडने रोटरी क्लब ऑफ निगडीच्या संयुक्त विद्यमाने मावळातील सहा अंगणवाड्यांना सुमारे पंचवीस लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
उपक्रमात खोल्या आणि शेड बांधणे, ई-लर्निंग, रंगीत टीव्ही, खेळाचे साहित्य, इमारतीला रंग, बोलक्या भिंती, फरशी, दरवाजे, खिडक्या, टेबल खुर्च्या, वाचनालय, स्वयंपाकासाठी ओटा, पिण्याचे पाणी, शौचालय आणि ड्रेनेज लाइन कनेक्शन, पाण्याची टाकी, वायरिंग, दिवे आणि पंखे इत्यादींचा समावेश आहे. हा उपक्रम अॅक्सेला रिसर्च अँड अॅनालिटिक्सचे संचालक आणि सीईओ सीएसआर देणगीदार अनुराग जालान यांच्या कल्पनेतून राबविण्यात आला. त्यांनी उपक्रमासाठी १८ लाख रुपये दिले आहेत. गोडुंब्रेतील या प्रकल्पाचे उद्घाटन क्लबचे माजी अध्यक्ष सीए उमेश जालान यांच्या हस्ते करण्यात आले. रोटेरियन रेश्मा हाजिते, सचिव मिलिंद पाटील, माजी अध्यक्ष, हरबिंदर सिंग, निगडी क्लबचे माजी अध्यक्ष, राकेश सिंघानिया, सरपंच, उपसरपंच, अंगणवाडी शिक्षिका आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.