ज्योतिबा उद्यानामध्ये टवाळखोरांची घुसखोरी
काळेवाडी, ता. १८ : काळेवाडी येथील ज्योतिबा उद्यानाची दुरवस्था झाली आहे. उद्यानाच्या एका बाजूला नदीचा प्रवाह असून नदीच्या पाण्याचे माती वाहून जात असून कचराही उद्यानात येत असतो. याखेरीज खेळण्यांची तोडफोड झाली असून नदीच्या भागाकडून टवाळखोर लोक उद्यानात अनधिकृत प्रवेश करत आहेत. तसेच उद्यानात सेवा देणे व सुरक्षेसाठी कर्मचारी कमी पडत आहेत.
काळेवाडी येथील नवीन बीआरटीएस रस्त्यालगतचे ज्योतिबा उद्यान हे परिसरातील मुलांसाठी खेळण्याचे महत्वाचे उद्यान म्हणून विकसित झाले आहे. महापालिकेने पवना नदीच्या काठावर जवळपास आठ एकर एवढ्या मोठ्या जागेत उद्यानाची निर्मिती केली असून नागरिकांना सकाळी व सायंकाळी फिरण्यासाठी जॉगिंग ट्रॅक व इतर जागा उपलब्ध केली आहे. शिवाय, लहान मुलांना खेळण्यासाठी विविध खेळ व ओपन जिमची व्यवस्था केली आहे. परंतु एवढ्या मोठ्या उद्यानातील कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र कमी असल्यामुळे त्याच्या देखरेखीवर व उद्यानाच्या व्यवस्थापनावर भार पडत असल्याचे दिसून येत आहे. उद्यानाच्या एका बाजूने पवना नदी; तर दुसऱ्या बाजूने मुख्य रस्ता अशा ठिकाणी उद्यान आहे. नदीकडील संपूर्ण भागाला कोणत्याही प्रकारचे तारेचे कुंपण अथवा संरक्षक भिंत नसल्याने उद्यान एका बाजूने पूर्ण मोकळे आहे.
काय आहेत समस्या ?
- एक माळी कर्मचारी, एक उद्यान निरीक्षक, चार महिला कर्मचाऱ्यांची नेमणूक
- कंत्राटी पद्धतीमध्ये अवघ्या दहा हजार ते आठ हजार पगारावर काम
- कायमस्वरूपी कर्मचारी टिकत नसल्याचे व उद्यानाला कर्मचारी मिळत नाही
- अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे उद्यानातील खेळण्यांची तोडफोड, नैसर्गिक ओढ्यावरील धबधब्याची दुरवस्था
- छत्रपती शिवाजी महाराज ओपन बॅडमिंटन कोर्ट, योगसाधना सभागृह सोयी सुविधांअभावी रिकामे
- नागरिकांना बसण्यासाठी बाक व इतर व्यवस्था वाढविण्याची गरज
- ओपन जिम व खेळणी व्यतिरिक्त इतर सुविधांवर लक्ष देण्याची गरज
- सुरक्षेसाठी संरक्षक भिंत किंवा तारेचे कंपाउंड हवे
- अंतर्गत भागात वीज व्यवस्था हवी
- प्रवेशद्वारावरील मुख्य रस्त्यावर अनधिकृतपणे वाहने उभी
मी उद्यानात दररोज सकाळी येत असतो. पण, इतके मोठे व सुंदर परिसरातील या उद्यानात सुविधांचा अभाव असून या ठिकाणी महापालिकेने लक्ष देण्याची गरज आहे. अंतर्गत सुविधा व कर्मचारी वाढवण्याची गरज आहे.
- रुपेश गुरव, रहिवासी
बऱ्याच वेळा महिला मंडळाची बैठक किंवा गेट-टुगेदर करण्यासाठी उद्यानात येत असतो. इतर सुविधांचा इथे अभाव आहे. संध्याकाळसाठी पथदिवे व अंतर्गत वीजदिवे वाढवावेत. उद्यानात थांबणे महिलांना सुरक्षेचे नाही. सुरक्षारक्षक ही बऱ्याच वेळा येथे नसतो.
- हर्षदा नेरकर, रहिवासी
कर्मचारी नेमणूक व त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी महापालिकेकडून नुकतेच ठेकेदारांना नेमण्यात आले आहे. ठेकेदारांना तशी सूचना करण्यात येईल. त्या संदर्भात कळविले पण आहे. कर्मचारी संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- ज्ञानेश्वर कांबळे, सहाय्यक उद्यान निरीक्षक, ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालय
