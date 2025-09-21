काळेवाडीतील रिक्षाचालकांची पोलिसांनाही दमदाटी
काळेवाडी, ता. २१ : काळेवाडी परिसरातील रिक्षाचालकांची मुजोरी आणि दंडेलशाही दिवसेंदिवस वाढत चालली असून प्रसंगी वाहतूक पोलिसांनाही दमदाटी करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत रिक्षाचालक निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक करत आहेत. वाहतूक परवाना दुसऱ्याच्या नावावर, परमीट तिसऱ्याच्या नावावर व चौथ्याचीच रिक्षा अशी रिक्षाचालकांची स्थिती इथे दिसून येत आहे.
काळेवाडी येथील काळेवाडी फाटा ते पिंपरी रेल्वे स्थानक व पिंपरी बाजार परिसरात जवळपास सुमारे तीनशे ते चारशे रिक्षाचालक दररोज प्रवासी वाहतूक करत असतात. परंतु, त्यांची मुजोरी आणि दंडेलशाही सर्वसामान्य प्रवाशांना त्रासदायक ठरत आहे. याशिवाय, प्रवासी घेण्यासाठी चालक रस्त्यातच रिक्षा थांबवून प्रवाशांची वाट बघत असल्याने त्याने वाहतुकीस अडथळा होत आहे. रहाटणी फाटा, काळेवाडी फाटा, तापकीर चौक व पिंपरी पाचपीर चौक या परिसरात हे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. पुढे दोन व मागे चार असे जवळपास सहा प्रवासी एकाच वेळेस रिक्षात कोंबून काळेवाडी ते पिंपरी प्रवास करताना रिक्षाचालक दिसून येत आहेत.
अल्पवयीन चालक
काळेवाडीतील अनेक रिक्षा चालक हे अल्पवयीन व कुठल्याही प्रकारचा गणवेश न घालता व नियमांचे पालन न करता रिक्षा चालवत असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे सामान्य जनतेचा वाहन परवाना व कागदपत्राची चौकशी करण्यासाठी रस्त्यात अडवणारे वाहतूक पोलिस डोळ्यांसमोर नियम मोडीत काढणारे रिक्षा चालकांवर कारवाई करताना दिसत नाही. वाहतूक पोलिस काही कारवाई करण्यासाठी जरी पुढे गेल्यास हे मुजोर रिक्षाचालक एकत्र येऊन पोलिसांना दमदाटी व अर्वाच्य भाषेमध्ये बोलत असल्याची प्रकरणे घडल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
सीसीटीव्हीद्वारे कारवाई नाही
चौकाचौकातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे दुचाकी व इतर वाहन चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. परंतु या रिक्षाचालकांवर कारवाई का केली जात नाही ? काळेवाडीतील तापकीर चौक येथे एका बाजूने बीआरटीएस रस्ता तर दुसऱ्या बाजूला अरुंद रस्ता अशी स्थिती असताना अनेक रिक्षा चालक रस्त्यावर उभे राहत वाहतुकीस अडथळा करत आहेत. पोलिस प्रशासनाने अशा नियम मोडणाऱ्या व बेशिस्त रिक्षा चालकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
रिक्षाचालकांबाबत तक्रारी...
- तीन प्रवाशांची परवानगी, मात्र सहा प्रवाशांची वाहतूक
- रिक्षाचालकांना गणवेश नसणे
- अधिकृत रिक्षा थांब्यावर न थांबता कुठेही रिक्षा उभी करणे
- प्रवासी दिसल्यास अचानक ब्रेक लावत थांबून प्रवासी बसविणे
- बॅच व परवाना नसताना प्रवाशाच्या जिवाशी खेळत वाहतूक करणे
- कालबाह्य व जुन्या रिक्षांद्वारे प्रवासी वाहतूक
- गुटखा, मद्यपान करून वाहने चालवणे
तापकीर चौक, पिंपरी नदी पूल, रहाटणी फाटा पिंपरीकडे जाणारा रस्ता इथे अनधिकृत पद्धतीने रिक्षा उभ्या असतात.
मी ज्येष्ठ नागरिक असून अनेक वेळा रिक्षाचालक चिडून बोलतात. थांबे आहेत तिथे सोडण्यासाठी जास्त भाडे आकारतात
- पुरुषोत्तम गायकवाड, नागरिक
अनेक रिक्षाचालकांना गणवेश नसतात. त्यांचे कपडेही व्यवस्थित नसतात. त्यामुळे त्यांच्यावर भरवसा कसा ठेवायचा. अल्पवयीन व टवाळखोर मुले रिक्षा चालवतात. त्यांच्यावर पोलिस कारवाई का करत नाही. महिलांना सुरक्षित वाटेल, असे असावे
- सुनीता भालेकर, गृहिणी
