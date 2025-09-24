काळेवाडी येथील अपघातास दुहेरी पार्किंग जबाबदार
काळेवाडी, ता. २४ : काळेवाडीतील काळेवाडी फाटा ते बीआरटीएस मार्गे मदर टेरेसा उड्डाणपुलापर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला बस, ट्रक व इतर वाहने दुहेरी पार्किंग करून रस्त्यास अडथळा ठरत असून दोन दिवसांपूर्वी एका ज्येष्ठ महिलेचा अपघातात करुण अंत झाल्यानंतर त्याचेही मुख्य कारण दुहेरी पार्किंग हेच असल्याचे निष्पन्न होत आहे. त्यामुळे यास जबाबदार कोण ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
काळेवाडी फाटा ते मदर टेरेसा उड्डाणपूलापर्यंतच्या बीआरटीएस रस्त्यावर अक्षरशः मोठ्या संख्येने दुहेरी, तिहेरी आडवी-तिडवी पार्किंग केल्याचे दिसून येत आहे. या रस्त्याचा अनेक आयटी, भोसरी व इतर एमआयडीसीतील कंपन्यांची अनेक वाहने त्यात मुख्यतः बस, टेम्पो ट्रॅव्हलर तसेच इतर पिवळ्या नंबर प्लेटची वाहने पार्किंगसाठी उपयोग करत आहेत. परंतु कंपन्यांच्या कामाच्या वेळेनुसार व मागणीनुसार ही वाहने इथून जात येत असतात. त्यामुळे चोवीस तास या रस्त्यावर वाहनांची रहदारी दिसून येते. याशिवाय, अनेक वाहने काही लोकांनी बेवारस सोडली आहेत. तर काही नागरिकांनी आपली जुनी वाहने उभी केली आहेत. आजूबाजूच्या परिसरातील अनेक वाहन चालक इथे वाहने लावून आपल्या दुचाकीने इच्छित स्थळी जातात. पुन्हा सकाळी येऊन ही वाहने घेऊन जात असतात. दोन्ही बाजूला मोठा प्रशस्त बीआरटीएस रस्ता असूनही या दुहेरी पार्किंगच्या वेढ्यामुळे त्याचा श्वास गुदमरत आहे.
ज्या ज्येष्ठ महिलेचा दुचाकीवरून पडून ट्रकच्या चाकाखाली येत करुण अंत झाला. त्याच्या बाजूला मोठा मॉल असून दुसऱ्या बाजूला बीआरएसटी रस्ता व बस स्थानक आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूने रस्ता अरुंद आहे. मोठे ट्रक व इतर वाहने जाताना दुचाकी व छोट्या वाहनांना जागा मिळत नाही. शाळा, मॉलच्या वेळा व सायंकाळी नागरिकांची गर्दी पाहता या रस्त्यावरील अवजड वाहनांची वाहतूक सकाळी ९ ते संध्याकाळी ८ वाजेपर्यंत बंद करावी, अशी नागरिकांनी मागणी केली आहे.
आणखी काय कारणे...
- विविध विक्रेत्यांची अतिक्रमणे
- रस्त्याने मोठे डंपर, सिमेंट मिक्सर ये-जा करतात
- नजीकच्या महाविद्यालयाच्या परिसरात अनेक नवीन बांधकामे सुरू
- सकाळी ८ ते ११ व सायंकाळी ५ ते ११ अशी जड वाहनास बंदी
- सांगवी वाहतूक पोलिस ठाण्याकडून मनाई नोटीस, मात्र, सर्रास उल्लंघन
- मोठ्या प्रमाणात ट्रॅव्हल्स, कार्यालयीन बसमधून प्रवाशांचा चढउतार
- महापालिका क्षेत्रीय कार्यालय, पोलिस प्रशासनाकडून दुर्लक्ष
- वाहतूक पोलिसांची मुख्य चौकात कमी उपस्थिती
ज्येष्ठ महिलेचा अपघात झाला. त्या ठिकाणी दुहेरी पार्किंग नसते. इतर ठिकाणी असेल; तर तिथे आम्ही नियमित कारवाई करतच असतो. चोवीस तास त्या ठिकाणी पोलिस यंत्रणा राहू शकत नाही. त्यामुळे कारवाई करायची गरज असेल; तर त्या संदर्भात मी सूचना देईन.
- प्रदीप पाटील, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक विभाग, सांगवी
SVW25A00171
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.