जीवनातील अंधाराला दूर ठेवत जनमानसात सत्कार्याचा ‘दीप’
काळेवाडी, ता. १२ : जीवनातील अंधःकार मनाच्या दिव्याने दूर सारून दृष्टीहीन मुले दिवाळीनिमित्त काळेवाडी, रहाटणी परिसरातील नागरिकांना पणत्यांचे वाटप करत आहेत. ‘आमच्या जीवनातील अंधार हा जगण्यासाठी आमच्या ध्येय, स्फूर्ती आणि स्वाभिमानाला ठेच पोहोचवू शकत नाही’, असा जणू संदेश देत ही ‘प्रज्ञाचक्षू’ मुले जनमानसात सत्कार्याचा दीप प्रज्वलित करत आहेत.
भोसरी येथील उर्जा प्रतिष्ठान संचलित प्रकाशालय या सेवाभावी संस्थेच्यावतीने, दिवाळीनिमित्त त्यांच्या आश्रमातील दृष्टीहीन मुलांच्या माध्यमातून एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम परिसरात राबविण्यात येत आहे. काळेवाडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, तापकीर मळा, रहाटणी येथील नखाते वस्ती भागांत दृष्टीहीन मुलांनी पणत्यांचे वाटप केले.
पवन मुंडे, अजिंक्य चिवडे, गोरख जाधव, जालिंदर जवळगे, मोहित भोई, सक्षम धोटे, दीपक शिंदे या प्रज्ञाचक्षु मुलांनी स्वतःच्या हातांनी रंगकाम केलेल्या व सजविलेल्या विविध आकर्षक पणत्यांचे या मुलांकडून विविध ठिकाणी विनामूल्य वाटप केले जात आहे. यासोबतच प्रतिष्ठानकडून प्रज्ञाचक्षु मुलांसाठी विविध उपक्रम उर्जा प्रतिष्ठानकडून राबविले जात आहे.
कष्टामधून जगण्याचे धडे
या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमाला विविध स्तरांतून प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामधून प्रज्ञाचक्षू मुलांना कोणत्याही गोष्टीसाठी कोणावरही अवलंबून न राहता स्वावलंबन, शिक्षण व कष्टातून जगण्याचे धडे मिळत आहे. त्यांना कायमस्वरूपी राहण्यासाठी निवारा, अन्न व शिक्षणाची व्यवस्था संस्थेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
दिवाळी हा सण फक्त धडधाकट व्यक्तींसाठी नसून तो दृष्टीहीन आणि दिव्यांगासाठी पण असल्याचाही संदेश या मोहिमेच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे.
संस्थेच्या माध्यमातून दृष्टीहीन मुलांना आपल्यात कोणतेही कमतरता नाही व दृष्टी नसली म्हणून काय ? आपण सामान्य माणसासारखे जगू शकतो. शिक्षण, स्वकौशल्यातून व्यवसाय, नोकरी देखील करू शकतो. तसेच आत्मसन्मानाने जगू शकतो, याची प्रेरणा या उपक्रमातून देण्यात येत आहे.
- पंकज कुलकर्णी, अध्यक्ष, उर्जा प्रतिष्ठान, भोसरी
गेल्या तीन वर्षांपासून संस्थेत राहत असून मला दृष्टी नसतानाही मी स्वबळावर शिक्षण घेत आहे. संस्थेच्या माध्यमातून मला जगण्यासाठी प्रेरणा मिळत आहे.
- गोरख जाधव, दृष्टीहीन विद्यार्थी
