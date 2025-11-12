रहाटणीतील उद्यान विकासाच्या प्रतीक्षेत
काळेवाडी, ता.१२ : रहाटणी येथील गीताई कोकणे आकाशगंगा सोसायटी रस्त्यावरील महापालिकेच्या छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानाची दुरवस्था झाली आहे. मात्र त्याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
रहाटणी येथील कोकणे चौकाजवळ हे उद्यान आहे. त्याची अंतर्गत अवस्था दुर्लक्षित असून उद्यान अनेक समस्यांनी वेढले असल्याचे दिसून येत आहे. जॉगिंग ट्रक सोडल्यास इतर सर्व व्यवस्था दुर्लक्षित व विकासापासून वंचित असल्याचे दिसून येत आहेत. मात्र त्याकडे महापालिका उद्यान विभागाचे लक्ष नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. उद्यानासाठी एक पुरुष आणि एक स्त्री असे दोनच उद्यान कर्मचारी आहेत. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने उद्यानातील कामे होत नसल्याची व देखरेख कमी होत असल्याची नागरिकांनी समस्या बोलून दाखविली.
काय आहेत समस्या
- अंतर्गत भागात चिखल, अतिशय अस्वच्छता
- एका बाजूला मातीचा ढीग, स्वच्छतेची तत्काळ गरज
- बसण्यासाठी छत्र्यांची व्यवस्था, मात्र दुर्लक्षित जागेत
- घसरगुंडी व इतर खेळांचे साहित्य खेळण्यासाठी जागा असुरक्षित
- हॉल, बॅडमिंटन कोर्ट वापराविना पडून
- अंतर्गत भागातील प्रकाश दिवे अनेक ठिकाणी बंद
- वृक्ष छाटणी व सुशोभीकरण होण्याची गरज
पावसाळ्यामध्ये उद्यानात पावसाचे पाणी शिरले होते. त्यामुळे तेथील काळे मातीचे ढीग अजूनही ओले असल्यामुळे ते पडून आहेत. लवकरच त्याकडे लक्ष देऊन अंतर्गत सुशोभीकरण केले जाईल. तसा प्रस्ताव महापालिकेस पाठवला जाईल.
- हनुमंत चाकणकर, उद्यान सहाय्यक, ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालय
उद्यानात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बसण्यासाठी बाक व इतर व्यवस्था नीट करणे गरजेचे आहे. उद्यानात सायंकाळी फिरण्यासाठी विद्युत दिव्यांची व्यवस्था करण्याची गरज आहे.
- तुकाराम आरेकर, ज्येष्ठ नागरिक
लहान मुलांसाठी सहा ते सात प्रकारचे खेळणी कमी पडत असून उद्यानात ‘ओपन जिम’ची व्यवस्था महापालिकेने करावी.
- ज्योती पवार, रहिवासी
