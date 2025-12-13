तापकीर चौक- थेरगाव रुग्णालय रस्त्यावर मृत्यूचा सापळा
काळेवाडी, ता. १३ : येथील तापकीर चौक ते थेरगाव रुग्णालयाचा रस्ता मृत्यूचा सापळा ठरत आहे. तापकीर चौकातून थेरगाव महापालिका रुग्णालय ते डांगे चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला अनधिकृत पार्किंग केल्यामुळे रस्ता अरुंद होऊन अपघाताचा धोका निर्माण होत आहे.
काळेवाडी फाटा ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापर्यंतच्या रस्त्यावर सकाळी व सायंकाळी मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक असते. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या रस्त्यावर नेहमीच वाहतूक कोंडी होते. त्यातच तापकीर चौक येथून डांगे चौकाकडे जाणारा व महापालिकेच्या नवीन थेरगाव रुग्णालयाकडून पुढे जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या रस्त्यावर खासगी कंपनीच्या कामगार वाहतूक करणाऱ्या अनेक बसेस व छोटी वाहने तसेच जेसीबीपासून ट्रक व इतर वाहने कोणत्याही नियमाचे पालन न करता रस्त्यावर पार्किंग करण्यात येत आहेत.
रस्त्यावर अडथळा ठरेल अशा पद्धतीने दुहेरी बाजूने पार्किंग होत असल्यामुळे रस्त्यावर अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. या रस्त्यावर थेरगाव रुग्णालय असून येथे रुग्णांची व रुग्णांच्या नातेवाइकांची नेहमीच वर्दळ असते. त्याचप्रमाणे रुग्णालयासमोर असणाऱ्या काळेवाडी पोलिस ठाण्यात नागरिक आपल्या समस्या व तक्रारी घेऊन येत असतात. त्यामुळे रस्त्यावर केलेल्या दुहेरी अवैध पार्किंगचा त्रास नागरिकांना रस्त्याने येताना व जाताना होत आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असणारी पार्किंग व्यवस्था ही कोणत्याही नियमांना धरून नसल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे असून या ठिकाणी अनेक वेळा तक्रार करूनही कारवाई होत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे.
या ठिकाणी कायमस्वरूपी नो पार्किंग फलक लावून पार्किंग केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी नियमावली लावण्याची आवश्यकता असून त्या बाबतीत सूचनाफलक लावण्यात यावे अशी नागरिकांनी मागणी केली आहे.
सदर रस्त्यावर महापालिकेचे ग प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयसुद्धा असून या रस्त्यावर येण्या-जाण्यासाठी जागा अपुरी पडत असून त्यातच या दुतर्फा पार्किंगमुळे नागरिकांना त्रास होत असून या ठिकाणी वाहतूक पोलिस व महापालिका प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
या रस्त्यावर रुग्ण व नातेवाइकांची वर्दळ असते. तसेच या रस्त्याने हिंजवडीकडे जाण्यासाठी पर्यायी रस्ता म्हणून नागरिक वापर करतात. त्यामुळे या रस्त्यावर होणारी दुतर्फा अवैध पार्किंग त्रासदायक व अपघातास कारणीभूत ठरत आहे
-सूरज पाटोळे, नागरिक
या रस्त्याने मला नेहमीच कामासाठी जावे लागत असते. परंतु रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला रस्त्यावर मोठी वाहने पार्क केल्याने अपघात होऊ शकतो, ही पार्किंग व्यवस्था त्रासदायक असून अनेक वेळा रस्त्यावरच मोठ्या बसेस लावल्याने वाहतुकीस जागा मिळत नाही.
-सागर बंडलकर, रहिवासी
सध्या ही हद्द वाकड पोलिस ठाण्याकडे असून लवकरच सांगवी वाहतूक विभागाकडे काळेवाडीतील सर्व हद्द येणार आहे. या रस्त्यावर जर वाहनचालक चुकीच्या पद्धतीने वाहने पार्किंग करत असतील तर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
-सुदाम पाचोरकर, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक विभाग, सांगवी