निवडणूक प्रचारामुळे रोजगार निर्मिती
काळेवाडी, ता. २७ : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचार जोरात सुरू झाला आहे. त्यामुळे काळेवाडी व शहर परिसरातील अनेक बेरोजगारांना तात्पुरते काम मिळत आहे. पोस्टर लावणे, बॅनर छपाई, प्रचार वाहनांवर काम करणे, सोशल मीडियावर प्रचार, ध्वनिवर्धक व्यवस्था, सभांचे व्यवस्थापन अशा विविध कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची गरज भासत आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील तरुणांना प्रचार कार्यालयांत मदतनीस, वाहन चालक, डेटा एन्ट्री, मेसेज देणे-घेणे, सभास्थळी शिस्त राखणे अशा कामांमधून कमाई होत आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना निवडणूक काळात आर्थिक दिलासा मिळत आहे. अनेक उमेदवार पक्ष व तिकीट निश्चित होण्याअगोदरच प्रचार व त्यासाठी सक्रिय झाल्याने शहरात कामाची कमतरता दिसत नाही. साहित्य व भोजन व्यवस्थेची गरज वाढत असल्याने मनुष्यबळाला मागणी येत आहे. उमेदवार एकच असला तरी त्यामागील यंत्रणा मोठी असते. ती यंत्रणा चालवण्यासाठी मनुष्यबळासह विविध गोष्टी व गरजांची भासतात. भोजन, पाणी तसेच प्रचारा व इतर कामांसाठी विविध पर्यायी व्यवसाय तेजीत आहेत. या कार्यकर्त्यांना व तात्पुरते घेतलेल्या महिला, पुरुष, कर्मचाऱ्यांच्या भोजनासाठी केटरिंग व्यावसायिकांना कमाई होत आहे. त्यांच्यामुळे काही गरजुंचेही पोट भरत आहे.
याशिवाय मालवाहतूक, प्रवासी वाहनांना मोठया प्रमाणावर मागणी असून जाहिरात क्षेत्रात, छपाई, फ्लेक्स व्यवसाय तसेच सायकलवरून जाहिरातीपासून रिक्षा, एलईडी व्यवस्था, टोप्या विकणाऱ्यांनाही रोजगार मिळत आहे. हा रोजगार तात्पुरता असला तरी तो महत्त्वाचा आधार ठरत आहे.
---
या व्यवसायांना मागणी
- सायकलवरून जाहिरात
- छपाई
- एलईडी वाहन चालक
- वाहन चालक
- प्रचारासाठी कार्यकर्ते
- टी-शर्ट, झेंडे विक्रेते
- केटरिंग
- ध्वनिवर्धक
- इलेक्ट्रॉनिक्स
- संपर्क कार्यालय, सभांसाठी मंडप
- पत्रके वाटप करणे
- भाडेतत्त्वावर गाड्या
- संपर्क कार्यालयासाठी नाष्टा, चहा
---
सध्या सायकलवरून जाहिरात करण्यासाठी अकराशे ते बाराशे रुपये दर आता दोन हजारांवर गेला आहे. त्यामुळे कमाईची संधी मिळाली आहे. ती तात्पुरती असली तरी काही अंशी आर्थिक भार कमी करणारी आहे
- जगदीश पाटील, सायकलवरून जाहिरातीचे व्यावसायिक
---
छपाई व्यवसायाचे दर जरी वाढले असले आहेत. कागद आणि इतर साहित्याचे दर वाढले आहेत. दर वाढल्याचा परिणाम फायद्यात मात्र होताना दिसत नाही.
- बिपिन इंगळे, छपाई व्यावसायिक
---
सध्या बांधकाम व इतर व्यवसाय निवडणुकीमुळे कमी प्रमाणात सुरू आहेत. सत्ता कुणाकडे जाते याकडे बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष आहे. त्यामुळे आम्ही बांधकाम प्रकल्पावरील काम बंद करून निवडणुकीच्या प्रचाराला जातो. तेथे जेवण व इतर व्यवस्था होऊन पैसेही मिळतात. ही एक चांगली संधी आहे. तुलनेने कामही कमी असते
- सुरेश बडगुजर, कामगार
-----
