कामशेतमध्ये तरणावर गांजा बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा
तळेगाव दाभाडे, ता. ९ ः कामशेत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत एका तरुणाला गांजा व मोबाईल फोनसह अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई मंगळवारी पहाटे कामशेत-पवनानगर रस्त्यावर चिखलसेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर करण्यात आली.
फिर्यादी पोलिस हवालदार तुषार भोईटे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा, पुणे ग्रामीण यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, नीतेश ऊर्फ मनोज महेंद्र भन्साळी (वय २७, रा. इंद्रायणी कॉलनी, कामशेत) हा १८०० ग्रॅम वजनाचा गांजा (किंमत २७ हजार रुपये) व विवो कंपनीचा मोबाईल फोन (किंमत १० हजार रुपये) असा एकूण ३७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल बेकायदा ताब्यात बाळगताना सापडला. या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, गुंगीकारक औषधीद्रव्य आणि मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ बाळगल्याप्रकरणत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक रवींद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवलार लोसरवार करीत आहे.
