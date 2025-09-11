खंडणीप्रकरणी वकील, पत्रकाराविरोधात गुन्हा दाखल
तळेगाव दाभाडे, ता. ११ : खंडणी मागितल्याप्रकरणी पवनानगर येथील वकील आणि पत्रकारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी हॉटेलमालकाने लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती.
अॅड. रामदास मारुती ठुले आणि पत्रकार उत्तम ठाकर अशी या या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी सुमीत ललितकुमार भाटिया (वय ४८) यांनी १४ जुलै रोजी तक्रार दिली होती. ‘‘ठुले व ठाकर यांनी वारंवार धमक्या देत पाच लाखांची खंडणी मागितली. तडजोड केली नाही, तर बदनामीकारक बातमी प्रकाशित करण्याची धमकी दिली. याशिवाय, सरकारी नकाशात फेरफार करून बनावट नकाशा सादर केले,’’ असे तक्रारीत म्हटले आहे. यावर पोलिसांनी चौकशी करत खंडणी, धमक्या व बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे.
पैसे किंवा अन्य कारणांसाठी व्यावसायिकांना कोणी धमकवण्याचा करू नये. संबंधितांनी तक्रार केल्यास चौकशी करून कारवाई केली जाईल.
- गजानन टोम्पे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी
