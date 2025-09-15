कीड प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी मावळात पीक संरक्षण योजना
कीड प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी
मावळात पीक संरक्षण योजना
तळेगाव दाभाडे, ता. १५ ः मावळ तालुक्यात यंदा सुमारे सात ते आठ हजार एकर क्षेत्रावर भात लागवड करण्यात आली आहे. परंतु या पिकावर तांबा व करपा या रोगांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सोमवारपासून प्रत्येक भात उत्पादक शेतकऱ्यास औषध फवारणीसाठी पीक संरक्षण कर्ज योजनेअंतर्गत दहा हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेत आत्तापर्यंत केवळ ४८३ शेतकऱ्यांनी नावनोंदणी करून सहभाग घेतला आहे. मात्र, संपूर्ण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेणे गरजेचे असल्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
आमदार सुनील शेळके म्हणाले, ‘‘भात पिकावर कीडनाशक फवारणी करून पिकाचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये अधिकाधिक जनजागृती करीत रोग नियंत्रणासाठी योग्य मार्गदर्शन करावे.’’
दरम्यान, ड्रोनच्या माध्यमातून औषध फवारणी करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याकडे औषध फवारणी ड्रोन उपलब्ध करून देण्याची विनंती कारखान्याच्या अध्यक्षांकडे करण्यात आल्याची माहिती आमदार शेळके यांनी दिली.
पीक संरक्षण कर्ज योजनेचा मोठा लाभ घेऊन पिकाचे रक्षण करावे. शासन, बँक व स्थानिक प्रशासन या सर्वांकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. त्यामुळे कुठल्याही शेतकऱ्याचे पीक वाया जाणार नाही, याची काळजी आपण सर्वांनी मिळून घ्यायची आहे.’’
- सुनील शेळके, आमदार
