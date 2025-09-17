वारंगवाडी परिसरात बिबट्याचा वावर
तळेगाव दाभाडे, ता. १७ : तळेगाव एमआयडीसी रस्ता परिसरातील वारंगवाडी भागात बिबट्या वावरत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मागील दोन दिवसांपासून परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, बिबट्यासोबत दोन बछडेही असल्याचे काही नागरिकांनी सांगितले आहे.
वारंगवाडी येथील संगमेश्वर मंदिर मार्गावर गावातील तरुणांना बिबट्या दिसला. त्यानंतर एका ॲग्रो फार्मच्या जुन्या गोठ्यातून बिबट्या पळताना काही युवकांनी मोबाइलमध्ये व्हिडिओ घेतला. ही माहिती वडगाव मावळचे वनपाल एम.एस. हिरेमठ यांना कळविण्यात आली. रात्री बाराच्या सुमारास हिरेमठ यांच्यासह वनरक्षक एस. के. मोरे, वाय. एस. कोकाटे हे दाखल झाले.
दरम्यान, सोमवारी पहाटे (दि.१६) स्थानिक नागरिक सोमनाथ शिंदे हे गोठ्याकडे जात असताना प्रफुल्ल शिंदे यांच्या जुन्या पोल्ट्रीच्या रस्त्यावरून पुन्हा बिबट्याचे दर्शन झाले. बबन वारिंगे शेताकडे जात असताना बिबट्याने बैलांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. तर, या परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याबाबत वन अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे.
आज जनजागृती कार्यक्रम
वारंगवाडी परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (दि.१८) सायंकाळी ६:३० वाजता जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी जास्तीत जास्त ग्रामस्थांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन वनविभागामार्फत करण्यात आले आहे. यासाठी रेस्क्यू टीम बावधन आणि वन विभाग यांच्याकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे, असे वनपाल हिरेमठ यांनी सांगितले.
