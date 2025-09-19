मावळातील उद्याने कात टाकणार
तळेगाव दाभाडे, ता. १९ : मावळ तालुक्यातील नगर परिषद व नगर पंचायत हद्दींतील उद्यानांच्या विकासासाठी ‘नमो उद्यान’ योजना राबवली जात आहे. त्याअंतर्गत चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामांना शासनाकडून प्रशासकीय मान्यताही प्राप्त झाली आहे.
याबाबत आमदार सुनील शेळके यांनी माहिती दिली. यामध्ये तळेगाव दाभाडे नगर परिषद, लोणावळा नगर परिषद, वडगाव नगर पंचायत आणि श्री क्षेत्र देहू नगर पंचायत हद्दीतील उद्यान विकासासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या चारही शहरांमध्ये नागरिक अनेक वर्षांपासून उद्यान विकासाची मागणी करत होते. उद्यानांची दुरवस्था, अपुरी सुविधा आणि वाढते शहरीकरण यामुळे नागरिकांना विरंगुळा आणि मुलांना खेळण्यासाठी योग्य जागा उपलब्ध होत नव्हती. ‘नमो उद्यान’ योजनेतून मिळालेल्या निधीमुळे येथील उद्याने चांगल्या रुपात उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
उद्याने ही केवळ मनोरंजनाची साधने नसून, सामाजिक संवादाचे व आरोग्य संवर्धनाचे महत्त्वाचे केंद्र आहेत. त्यामुळे या निधीमुळे मावळ तालुक्यातील नागरी भागातील नागरिकांच्या दीर्घकाळच्या अपेक्षांची पूर्तता होणार आहे.
- सुनील शेळके, आमदार, मावळ
