नवरात्रोत्सवानिमित्त कार्ला परिसरात वाहतूक मार्ग बदल
तळेगाव दाभाडे, ता. १९ : नवरात्रोत्सव २२ सप्टेंबर ते दोन ऑक्टोबर या काळात साजरा होत आहे. या दरम्यान कार्ला फाटा ते एकवीरा देवी मंदिर पायथा या मार्गावर अवजड आणि मोठ्या वाहनांना पूर्णवेळ प्रवेश बंद करण्यात आला आहे.
नवरात्रोत्सवात श्री एकवीरा देवीच्या दर्शनासाठी वेहेरगाव, कार्ला (ता. मावळ) येथे भाविकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक मार्ग आणि व्यवस्थेत काही बदल करण्यात आले आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आदेश दिले आहेत. ‘‘उत्सव काळात अपघात व वाहतूक कोंडी टाळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी नियमांचे पालन करावे,’’ असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
असे आहेत आदेश
- प्रामुख्याने २७ सप्टेंबर ते एक ऑक्टोबर या काळात दररोज सकाळी सहा ते रात्री दहा या वेळेत जुना महामार्गावरील कुसगाव बु. टोलनाका, लोणावळा ते वडगाव फाटा मार्गावर अवजड वाहनांना प्रवेश बंद करण्यात आला आहे.
- मुंबईहून पुण्याकडे जाणारी जड वाहने कुसगाव बुद्रुक टोलनाका, लोणावळामार्गे द्रुतगती मार्गाने उर्से टोलनाकामार्गे वळविण्यात येतील. पुणे-मुंबईकडे जाणारी जड वाहने वडगाव, तळेगाव फाटामार्गे उर्से खिंडीतून द्रुतगती मार्गाने मुंबईकडे वळविली जातील.
