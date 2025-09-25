बनावट साक्षीदार, खरेदीदारांद्वारे जमीन खरेदी
तळेगाव दाभाडे, ता. २५ ः मावळ तालुक्यातील टाकवे खुर्द येथील जमिनीच्या व्यवहारात बनावट इसम उभा करून फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालय, वडगाव मावळ येथे हा प्रकार घडला असून या प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कापड व हॉटेल व्यावसायिक पी. रशीद उर्फ पी. रशीद अब्दुला (वय ४०, रा. हाल बु. खोपोली, ता.खालापूर, जि.रायगड, मूळ रा.केरळ) यांनी फिर्याद दिली आहे. आरोपींनी संगनमत करून फिर्यादी यांच्या नावाचा बनावट आधार घेऊन तोतया इसम उभा केला. त्याच्याद्वारे फिर्यादींच्या नावाने ओळखपत्र तयार करून जमीन व्यवहार करण्यात आला. मौजे टाकवे खुर्द, ता. मावळ, जि. पुणे येथील गट नं. ८९ क्षेत्र ७९.२० आर इतकी शेतजमीन ही फिर्यादीच्या नावे असून त्यावर शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि. मुंबई (शाखा- धनकवडी) यांचा बोजा असल्याचे आरोपींना माहीत होते. तरीही, आरोपी उत्तम हरिदास पाटील व भगत संदीप पंजाबराव यांना खरेदीदार दाखवून तर विशाल अशोक लोहार, चंद्रमोहन मसीन यांना साक्षीदार बनवून हा खोटा व्यवहार करण्यात आला.
विशेष म्हणजे, खरेदीखत लिहून देणारा इसम खरा आहे की तोतया याची खात्री न करता व आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून दुय्यम निबंधक कार्यालय, वडगाव मावळ येथे कार्यरत असलेले कपिल मोरे यांनी दस्त क्र. १२३८०/२०२५ अन्वये खरेदीखत नोंदवून दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.