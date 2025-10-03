दीड कोटीची फसवणूक; दोघांवर गुन्हा दाखल
तळेगाव दाभाडे, ता. ३ ः येथे राहणाऱ्या एका व्यक्तीची एक कोटी ५४ लाख ५६ हजार ५५४ रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. बुल मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास भरघोस परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून ही फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या गुन्ह्यात कोल्हापूर येथील अक्रम शमशुद्दीन शेख (वय ३३) आणि विनय सत्यनारायण राठी (वय ३४) या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. हे आरोपी मुंबईकडे पळून जात असताना पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरील उर्से टोलनाक्यावर त्यांना अटक करण्यात आली.
तक्रारदाराने गुगलवर गुंतवणुकीसंबंधी माहिती शोधताना त्यांना बुल मार्केटविषयी माहिती मिळाली. त्यावर विश्वास ठेवून त्यांनी संपर्क केला असता इंग्लंडमधील नंबरवरून फोन आले. आरोपींनी गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळेल, असे सांगून नऊ लाख ८४ हजार ५५४ रुपये आणि दोन बिटकॉइन (किंमत सुमारे एक कोटी ४४ लाख ७२ हजार रुपये) घेतले.
तपासादरम्यान, आरोपी अक्रम हा बोगस बँक खात्यांची माहिती गोळा करत असे, तर विनय हा सिमकार्ड कंपनीत काम करत होता. तो बँक खात्यांची माहिती एका विराज जोशी नावाच्या मुंबईस्थित व्यक्तीला पुरवत असे. हे आरोपी दुबईतील एका व्यक्तीच्या संपर्कात राहून फसवणुकीचे गुन्हे करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक रविकिरण नाळे, सहायक पोलिस निरीक्षक प्रवीण स्वामी, पोलिस उपनिरीक्षक वैभव पाटील, तसेच त्यांच्यासोबत सायबर पोलिसांच्या पथकाने केली.
