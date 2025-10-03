मावळातील इच्छुक उमेदवारांना धाकधूक
तळेगाव दाभाडे, ता. ३ : मावळ तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या पाच आणि पंचायत समितीच्या १० जागांसाठी गट-गणांची आरक्षण सोडत १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. याकडे सर्व इच्छुक उमेदवार, कार्यकर्ते तसेच पक्षपातळीवरील नेत्यांचे डोळे लागले आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या असून प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. त्यामुळे आता सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने इच्छुकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून मावळात निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू आहे. अनेक इच्छुकांनी प्रचाराची तयारी, जनसंपर्क आणि संघटन बांधणीसाठी लाखो रुपयांचा खर्च केला आहे. मात्र, आरक्षण कोणत्या गट-गणाला लागू होणार यावरच त्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.
एखाद्या गटात महिला आरक्षण लागल्यास पुरुष इच्छुकांचे स्वप्न भंगणार आहे. तर, मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण लागू झाल्यास त्या वर्गातील इच्छुकांचे भाग्य उजळणार आहे. आधीच मोठ्या प्रमाणावर पैसा व वेळ खर्च केलेल्या इच्छुकांच्या मनात आता प्रचंड धाकधूक आहे. कार्यकर्त्यांमध्येदेखील उत्सुकता असून १३ ऑक्टोबरनंतरच निवडणुकीची अनेक समीकरणे स्पष्ट होणार आहेत.
कोणत्या गट-गण आरक्षित?
तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या पाच आणि पंचायत समितीच्या दहापैकी कोणत्या जागा महिला, मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव ठरणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
जिल्हा परिषदेचे पाच गट
इंदोरी-वराळे, टाकवे-वडेश्वर, खडकाळा-कार्ला, कुसगाव-काले, सोमाटणे-चांदखेड
पंचायत समितीचे दहा गण
इंदोरी, वराळे टाकवे, वडेश्वर, खडकाळा, कार्ला, सोमाटणे, चांदखेड, कुसगाव, काले
इच्छुकांची संख्या वाढणार
जिल्हा परिषद हे ‘मिनी मंत्रालय’ सजले जाते. या ठिकाणी अध्यक्षपदाला मोठा मान असतो. जिल्हा परिषद स्थापनेपासून एकदाही या पदाचा मान मावळ तालुक्याला मिळाला नाही. यावेळी अध्यक्षपद हे सर्वसाधरण गटातील उमेदवारासाठी आहे. निवडणुकीनंतर ते आपल्याला मिळू शकते, या आशेने मावळात सर्वच पक्षांतील इच्छुकांची गर्दी वाढली आहे. गट-गणांचे आरक्षण असे असेल, यावर इच्छुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र यावेळी इच्छुकांची संख्या वाढणार अशी चर्चा आहे.
