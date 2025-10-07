मावळ तालुक्यात पदवीधर, शिक्षक मतदार नोंदणी सुरू
तळेगाव दाभाडे, ता. ७ : पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांतर्गत मावळ तालुक्यात मतदार नोंदणी सुरू झाली आहे, अशी माहिती सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी उपजिल्हाधिकारी सुरेंद्र नवले आणि तहसीलदार विक्रम देशमुख यांनी दिली.
विधान परिषदेच्या मतदारसंघांची मतदार यादी नव्याने तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यानुसार एक नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत झालेले पदवीधर यांना व शिक्षक मतदार नोंदणीसाठी मागील सहा वर्षांत तीन वर्षे पूर्णवेळ माध्यमिक विद्यालयात शिक्षक म्हणून काम केलेले असल्यास त्यांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येणार आहे. मतदार नोंदणीसाठी अंतिम तारीख ६ नोव्हेंबर आहे. यापूर्वी पदवीधर व शिक्षक मतदार संघासाठी पात्र मतदारांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन नवले यांनी केले आहे.
प्रारूप मतदार यादी २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी व अंतिम मतदार यादी ३० डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. मावळ विधानसभा मतदार संघामध्ये पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदार संघाचे एकूण पाच मतदान केंद्र आहेत. मतदार केंद्र क्रमांक 48-काले पवनानगर यासाठी पद निर्देशित अधिकारी गट विकास अधिकारी सुधीर भागवत, ४९- खडकाळा यासाठी पद निर्देशित अधिकारी गट विकास अधिकारी कुलदीप प्रधान, ५०- लोणावळा यासाठी पद निर्देशित अधिकारी मुख्याधिकारी अशोक साबळे, ५१- तळेगांव यासाठी पद निर्देशित अधिकारी मुख्याधिकारी विजयकुमार सरनाईक व ५२- वडगांव यासाठी पद निर्देशित अधिकारी तहसीलदार मावळ यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्या कार्यालयाच्या ठिकाणी त्या त्या भागातील मतदारांची नोंदणी सुरू आहे.
