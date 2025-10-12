कारच्या धडकेत सीआरपीएफ जवानाचा मृत्यू
तळेगाव दाभाडे, ता. १२ : कारचालकाने दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरील सीआरपीएफ (केंद्रीय राखीव पोलिस दल) जवानाचा मृत्यू झाला. हा अपघात दहा ऑक्टोबरला रात्री आठच्या सुमारास सीआरपीएफ कॅम्प गेट क्रमांक १ समोर घडला.
अनमोल विश्वनाथ राय (वय ४१) यांचा या अपघातात मृत्यू झाला आहे. त्यांचे सहकारी प्रभाकरन् एम. (वय ४१, रा. सीआरपीएफ कॅम्प, कोयना बॅरेक, तळेगाव दाभाडे) यांनी या प्रकरणी तक्रार दिली आहे. या अपघातास कारणीभूत आरोपी सूरज रोहिदास नवघणे (वय २८, रा. ब्राह्मणवाडी, साते, ता. मावळ) याला तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी अटक केली आहे.
आरोपीने आपल्या ताब्यातील कार (एमएच-१४-जेएम-०३१२) वेगात चालवत स्कूटीला (एमएच-०५-बीपी-५७२२) धडक दिली. यात अनमोल राय गंभीर जखमी झाले होते. पण, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी दोन्ही वाहन ताब्यात घेतली आहेत.
