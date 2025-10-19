प्रारूप मतदार यादीविरुद्ध ३,९२० हरकती
तळेगाव दाभाडे, ता. १९ : तळेगाव दाभाडे नगर परिषद निवडणुकीसाठी प्रशासनाने मतदारांची प्रारूप यादी जाहीर केली आहे. या यादीविरुद्ध हरकती नोंदविण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत (दि.१७) एकूण ३,९२० हरकती दाखल झाल्या असून सर्वच १४ प्रभागांमधून या हरकती आल्या आहेत.
मुख्याधिकारी विजयकुमार सरनाईक म्हणाले, ‘‘हरकतींसोबत रहिवासी पुरावे जोडणे आवश्यक आहे. सबळ पुरावे किंवा परिपूर्ण अर्ज नसल्यास अशा हरकती निकाली काढण्यात येतील. प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती व सूचना मागवण्यासाठी सुरुवातीला (दि.१३) मुदत देण्यात आली होती. ती वाढवून शुक्रवारपर्यंत (दि.१७) केली गेली. विनाआक्षेप कुणाचेही नाव यादीतून वगळले जाणार नाही. मतदानापासून कोणीही वंचित राहणार नाही.’’
दरम्यान, अनेकांनी निवडणूक कार्यालयात लेखी तक्रारी दाखल करून त्रुटी दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे. अंतिम प्रभागनिहाय मतदार यादी अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर मतदान केंद्रनिहाय याद्या उपलब्ध केल्या जातील. तळेगावमध्ये मतदार यादीतील गोंधळ वाढल्याची तक्रार काही नागरिक करत आहेत. काही मतदारांचे पत्ते चुकीचे नोंदले गेले असून, एका कुटुंबातील सदस्यांची नावे वेगवेगळ्या प्रभागांत दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आपले नाव मूळ प्रभागात समाविष्ट करण्यासाठी मतदार व कार्यकर्त्यांची धावपळ सुरू आहे.
