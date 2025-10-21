कलापिनी संस्थेतर्फे दिवाळी पहाट उत्साहात
तळेगाव दाभाडे, ता. २१ ः कलापिनी आणि हिंद विजय नागरी सहकारी पतसंस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘सूर उजळती नभांगणी’ या दिवाळी पहाट कार्यक्रमाने रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. हे उपक्रमाचे २९ वे वर्ष होते. यावेळी कार्यक्रमात श्रुती रामदासी, पं. विनोदभूषण आल्पे, स्वरदा रामतीर्थकर, संगीता देशप्रभू, निशा अभ्यंकर, मेधा रानडे, तेजस जोशी, अवनी परांजपे यांनी गायन सादर केले. सिद्धी शहा, अंकिता कुचेकर, पूर्वा बवले, शांभवी जाधव, अवनी भुते, विधी जायगुडे, मैत्रेयी कोल्हापुरे यांनी नृत्य सादरीकरण केले. राजश्री धोंगडे यांच्या कथक जुगलबंदी, कीर्ती ढेंबे यांचे फ्युजन नृत्य आणि ‘दिन दिन दिवाळी’ लक्षवेधी ठरले. वाद्यसाथ विनायक लिमये, प्रदीप जोशी, मंगेश राजहंस, विनायक कुडाळकर, अनिरुद्ध जोशी, योगीराज राजहंस, राजेश झिरपे यांनी केली. डॉ. विनया केसकर, विजय कुलकर्णी आणि हेमंत झेंडे यांनी सूत्रसंचालन केले. कलापिनी महिला मंच, स्वास्थ्ययोग सदस्य आणि कार्यकर्त्यांनी उपक्रमासाठी परिश्रम घेतले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.