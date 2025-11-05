आचारसंहिता लागू होताच बॅनर-पोस्टर काढले
तळेगाव दाभाडे, ता. ५ : नगरपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होताच शहरात लावलेले विविध राजकीय पक्षांचे बॅनर, पोस्टर नगरपरिषदेच्या वतीने तत्काळ काढण्यात आले.
मागील दोन महिन्यांपासून इच्छुक उमेदवारांकडून वाढदिवस, प्रगती कामे व इतर कारणांसाठी बॅनर-पोस्टर लावण्यात आले होते. त्यामुळे शहरातील चौक, रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणे बॅनरच्या जाळ्यात अडकली होती. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी कारवाई करत सर्व बॅनर, पोस्टर हटविले आहेत. त्यामुळे शहराचा बकालपणा दूर होऊन परिसराला स्वच्छ रूप प्राप्त झाले आहे.
