मावळात राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर : आमदार शेळके
तळेगाव दाभाडे, ता. ७ : राज्यात महायुतीचे सरकार असले, तरी मावळ तालुक्यात मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवणार आहे. याबाबतची घोषणा आमदार सुनील शेळके यांनी शुक्रवारी (ता.७) केली.
‘‘मावळात महायुती व्हावी, यासाठी प्रयत्न झाले; परंतु चर्चा निष्फळ ठरल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत सर्व उमेदवार घड्याळाच्या चिन्हावर उतरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला,’’ आमदार शेळके यांनी स्पष्ट केले.
तळेगाव दाभाडे नगर परिषद निवडणुकीबाबत शेळके म्हणाले, ‘‘भाजपचे शहराध्यक्ष संतोष दाभाडे यांची नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी आम्ही आधीच जाहीर केली होती. आम्ही आमचा पक्ष बाजूला ठेवून निर्णय घेतला. तसेच भाजपनेही तसेच करावे, अशी आमची अपेक्षा होती. परंतु; तसे न झाल्यास आम्ही स्वतंत्र निर्णय घेऊ.’’ दरम्यान, आता या घोषणेमुळे मावळात भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस युती होणार नाही, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
‘‘मावळात महायुतीसाठी आम्ही प्रयत्न केले. दोन वेळा बैठकाही झाल्या; मात्र सतत चालढकलपणा होत असल्याने आम्ही स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. लोणावळा नगर परिषदेसाठीदेखील राजकीय समीकरण निश्चित झाले आहे.’’
- सुनील शेळके, आमदार, मावळ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.