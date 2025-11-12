लोणावळा नगरपरिषद राष्ट्रवादीकडे तर ,तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद भाजपकडे
तळेगाव दाभाडे, ता. १२ : लोणावळा आणि तळेगाव दाभाडे या दोन्ही नगर परिषदांच्या निवडणुकांसाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात अखेर ‘युती’ होणार आहे. यात लोणावळा नगराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचा, तर तळेगाव दाभाडेचा नगराध्यक्ष भाजपचा असेल. दोन्ही नगराध्यक्ष अडीच वर्षांनी बदलण्यात येतील, असा ‘फॉर्म्युला’ ठरला आहे.
या बाबतची बैठक मुंबई येथे पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार सुनील शेळके माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, गणेश भेगडे, इंदर ओसवाल, संदीप गराडे उपस्थित होते. हा ‘फॉर्म्युला’ ठरल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेसाठी आपले नऊ उमेदवार जाहीर केले. दोन्ही पक्ष आपापल्या निवडणूक चिन्हावर लढणार आहेत, असे आमदार शेळके यांनी सांगितले. यावेळी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष णेश खांडगे, निवडणूक प्रमुख सुरेश चौधरी आदी उपस्थित होते.
शेळके म्हणाले, ‘‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा होऊन ही युती करण्यात आली. लोणावळा नगर परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र सोनवणे, तर तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेत भाजपचे संतोष दाभाडे यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेसाठी २८ पैकी १७ जागी राष्ट्रवादी काँग्रेस, तर ११ जागा भाजपला मिळणार आहेत. तर, लोणावळा नगर परिषदेत लवकरच जागा वाटपाचे चित्र स्पष्ट होईल.’’
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नऊ उमेदवार जाहीर
तळेगाव दाभाडे नगर परिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष गणेश खाडगे यांनी पक्षाचे नऊ उमेदवार जाहीर केले. यात प्रभाग एक- आशा अशोक भेगडे, प्रभाग क्र. दोन- संदीप बाळासाहेब शेळके, प्रभाग क्र. तीन - सिद्धार्थ गोरख दाभाडे, प्रभाग क्र. चार - गणेश मोहनराव काकडे, प्रभाग क्र. पाच- भारती सुरेश धोत्रे, प्रभाग क्र. सात - सत्यम गणेश खांडगे, प्रभाग क्र. नऊ- हेमलता चंद्रभान खळदे, प्रभाग क्र. दहा- संगीता सतीष खळदे, प्रभाग क्र. १२ - संतोष छबुराव भेगडे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. उर्वरित उमेदवार लवकर जाहीर करण्यात येणार आहेत, असे खांडगे यांनी सांगितले.