तळेगावात तब्बल १३४ इच्छुकांचे अर्ज
तळेगाव दाभाडे, ता. १७ : नगर परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवार अर्ज दाखल करण्याचा सोमवारी शेवटचा दिवस होता. या मुदतीत नगराध्यक्ष पदासाठी चार, तसेच सदस्य पदांसाठी तब्बल १३४ अर्ज दाखल झाले आहे. यामध्ये अपक्ष उमेदवारांची संख्या लक्षणीय आहे.
अर्ज दाखल करण्याआधी अनेक इच्छुकांनी तळेगाव ग्रामदैवत श्री डोळसनाथ महाराजांचे दर्शन घेऊन उमेदवारी अर्ज सादर केले. यामुळे सकाळी मंदिर परिसरात आणि नगरपरिषद कार्यालयात गर्दीची परिस्थिती होती. तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद निवडणुकीसाठी महायुती (भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस) झाली असली, तरी दोन्ही पक्षांतील अनेक इच्छुकांना उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी अपक्ष म्हणून मैदानात उतरायचे ठरवले आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकीय समीकरणांमध्ये चुरस वाढण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. नगराध्यक्ष पदासाठी संतोष हरिभाऊ दाभाडे, किशोर छबुराव भेगडे, रंजना रघुनाथ भोसले, विशाल सतीश वाळुंज यांनी अर्ज दाखल केले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.