तळेगावात २२ टक्केच मतदार मतदान करणार
तळेगाव दाभाडे, ता. २६ ः नगर परिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी तळेगाव दाभाडेमध्ये तब्बल १९ जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामुळे ५० हजारापेक्षा जास्त उमेदवारांना मतदानाचा हक्क बजावण्याची संधी मिळू शकणार नाही. केवळ २२ टक्केच मतदार मतदान करू शकतील.
निवडणूक निर्णय अधिकारी गिरीश दापकेकर यांनी ही माहिती दिली. या निवडणूकीसाठी दोन डिसेंबर रोजी मतदार होणार आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी मात्र सर्व ६४,६७६ जण मतदान करू शकतात. त्यासाठी तीन उमेदवार रिंगणात आहेत. नगर परिषदेत एकूण जागा : २८ आहेत. मतदान लागलेल्या जागा आहेत.
बिनविरोध निवडीमुळे ११ प्रभागांतील दोन्ही नगरसेवकांच्या मतदानापासून ३७,६९८ मतदार वंचित झाले आहेत. तीन प्रभागांत एका जागेवर बिनविरोध निवड झाली आहे. त्यामुळे तेथील १३,०४१ मतदारांना फक्त एकाच मताचा अधिकार मिळणार आहे. इतर तीन जागांवर मतदान होणार आहे. १३,९३७ मतदारांना सर्व पदांसाठी दोन नगरसेवक आणि एक नगराध्यक्ष अशी तीन मते देता येतील.
-----
आकडे बोलतात
एकूण मतदार ः ६४,६७६
मतदान करू शकणारे ः २१.५५ टक्के
मतदानाची संधी न मिळणारे ः ७८.४५
---
दृष्टिक्षेपात
बिनविरोध प्रभाग ः मतदारसंख्या
१ ः ५०२०
२ (ब)ः ५३१८
४ ः ४८२५
५ (ब) ः ३३९२
६ ः ४४८८
७ ः ४३३१
९ ः ५८९०
११ ः ५१६२
१२ ः ३७५४
१३ ः ४८५७
१४ ः ३७०२
एकूण वंचित मतदार : ५०,७३९
---
मतदान होणारे प्रभाग
प्रभाग ः मतदारसंख्या
३ ः ५६३५
८ ः ४७७२
१० ः ३५३०
एकूण : १३,९३७
---