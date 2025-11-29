तळेगाव निवडणुकीत पैशांच्या पावसाची चर्चा
तळेगाव दाभाडे, ता.२९ ः तळेगाव नगर परिषद निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहोचताच ऐन थंडीत ‘पैशाचा पाऊस’ पडू लागला आहे. तळेगाव नगरपरिषद निवडणुकीत एका मताला तब्बल दहा हजार रुपयांपर्यंत भाव गेल्याची चर्चा असून आपले मत कोणत्या प्रभागात आहे ? हे शोधण्यासाठी मतदारांची धावपळ सुरू झाली आहे.
तळेगाव नगरपरिषदेत भाजप - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची युती झाली असून २८ पैकी १९ जागांवर बिनविरोध निवड झाली आहे. त्यामुळे फक्त नऊ प्रभागांतच प्रत्यक्ष लढती होत आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी महायुतीकडून संतोष हरिभाऊ दाभाडे रिंगणात असून अपक्ष म्हणून किशोर भेगडे आणि रंजना भोसले मैदानात उतरल्याने तिरंगी लढत रंगत आहे.
नगरसेवकांच्या मोठ्या संख्येने झालेल्या बिनविरोध निवडीमुळे सुरुवातीला वातावरण शांत भासले. मात्र, नगराध्यक्षपदातील किशोर भेगडे यांच्या स्पर्धेमुळे पुन्हा राजकीय तापमान वाढले आहे. तळेगाव नगरपरिषदेत केवळ नऊ प्रभागांतील निवडणुकीत एका मताचा दहा हजार रुपयांपर्यंत भाव गेल्याची जोरदार चर्चा आहे. बहुतांश प्रभागांत पैशांचे वाटप पूर्ण झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.