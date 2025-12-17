ऑनलाइन सेवा कोमडल्याने गैरसोयीत भर
तळेगाव दाभाडे : राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये वारंवार होणारे तांत्रिक बिघाड तसेच नेटवर्क समस्यांमुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून ऑनलाइन सेवा मोठ्या प्रमाणात कोमडल्या आहेत. उत्पन्न, जात, रहिवासी, नॉन-क्रिमीलेअर, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यांसारख्या अत्यावश्यक दाखल्यांसाठी नागरिकांना आधीच अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
बेकायदा उत्खनन प्रकरणी मावळचे विद्यमान तहसीलदारांसह चार माजी तहसीलदार, चार मंडलाधिकारी व दोन तलाठ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या कारवाईचा निषेध म्हणून महसूल कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेल्या संपामुळे मावळ तहसील कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्र सोमवारपासून सलग तीन दिवस बंद आहे. राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या सॉफ्टवेअर व नेटवर्कशी संबंधित तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, तसेच महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नागरिक व विद्यार्थी वर्गाकडून होत आहे.
