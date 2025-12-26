माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून धक्काबुक्की; तिघांवर गुन्हा
तळेगाव दाभाडे, ता. २६ : ग्रामपंचायत कार्यालयात शासकीय कामकाज सुरू असताना तीन माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्त्यांनी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की, शिवीगाळ व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची गंभीर घटना घडली आहे. याप्रकरणी ग्रामपंचायत अधिकारी धनंजय देशमुख यांनी कामशेत पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पंचायत समिती कार्यालयात २२ डिसेंबर रोजी सायंकाळी पावणेसहाच्या सुमारास शासकीय कामकाज सुरू असताना विजय दौडे, मनोज धावडे व संजय पडदकर हे तिघे कार्यालयात आले. त्यांनी नेहरू शाळेसमोरील सार्वजनिक शौचालयाच्या बांधकामासंदर्भातील अंदाजपत्रक व टेंडर फाइलच्या झेरॉक्स प्रती तत्काळ देण्याची मागणी केली. त्यावेळी कार्यालयीन कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने त्वरित कागदपत्रे देणे शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, याचा राग धरून संबंधित तिघांनी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याला अडवून धक्काबुक्की करत शिवीगाळ केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या वेळी संबंधितांनी जीवे मारण्याची धमकी देत ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यावर खोटे आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप केले. तसेच कार्यालयातील कपाट उघडून जबरदस्तीने फाइल्स काढून त्यांचे फोटो काढले व कागदपत्रे जमिनीवर फेकून दिली. कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांनाही तुरुंगात पाठविण्याची धमकी देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकारामुळे सुमारे दोन तास शासकीय कामकाज ठप्प झाले. अखेर पोलिस मदतीसाठी संपर्क साधण्यात आला. पोलिस येत असल्याची माहिती मिळताच संबंधित तिघे कार्यालयातून निघून गेले. शासकीय कामात अडथळा, धमकी व धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी संबंधितांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली असून, पुढील तपास कामशेत पोलिस करीत आहेत.
