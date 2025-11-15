मावळात भातकापणी व झोडपणीची लगबग थंडीच्या लाटेत शेतीकामाला वेग, दिलासादायक उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान
टाकवे बुद्रूक, ता. १५ : मावळात पावसाने उघडीप देताच शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील भात कापणी आणि झोडपणीला सुरवात केली आहे. मावळात चोहीकडे शेतीकामात व्यस्त असलेल्या शेतकऱ्यांची लगबग पाहावयास मिळत आहे.
मावळातील नाणे मावळ, पवन मावळ, आंदर मावळ भागात भात कापणीवर अवकाळीचे सावट होते. त्यामुळे भात कापणीला उशीर झाला. काही ठिकाणी शेतात ओलावा अद्यापही पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांनी भात कापणी व झोडणी चालू केली असता मजुरांचा तुटवडा जाणवला. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंब शिवारात उतरून काम करताना दिसू लागले आहेत.
भात उत्पादन समाधानकारक
मावळात यंदा पावसाची सुरवात लवकरच झाल्याने काही ठिकाणी भात लागवडी अभावी उत्पादनात घट होण्याची शक्यता होती. परंतु लागवड झालेले भात हे उत्तम प्रकारे आल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत असल्याने मावळातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
यंदा वेळेआधीच पावसाचे आगमन झाले. त्यामुळे पेरणीचा खोळंबा आणि भातरोपांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. यंदा अर्धवट भातलागवड झाली असली तरी लागवड केलेले भात समाधानकारक आले आहे.
- बाळासाहेब वाडेकर, शेतकरी, नाणोली
भातपीक जोमात आलंय आणि काढणीसाठी तयार आहे. पाऊस उशिरा झाल्याने शिवारात पाणीच पाणी आहे. त्यामुळे शिवारात काम करताना अवघड परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच मजुरांचा तुटवडा आहे.
- दिनकर शिंदे, शेतकरी, साते
