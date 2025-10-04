इंद्रधनू युवक महोत्सवात आईच्या कवितांनी विद्यार्थी भावुक
पिंपरी, ता. ४ : अभिजात मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेच्या इंद्रायणी महाविद्यालयात शुक्रवारी इंद्रधनू युवक महोत्सव आयोजित केला होता. गीतकार, लोककवी तथा संगीतकार प्रशांत मोरे यांनी सादर केलेल्या आई विषयावरील कविता ऐकून विद्यार्थी भावुक झाले.
इंद्रधनू युवक महोत्सवाचे उद्घाटन लोककवी प्रशांत मोरे यांच्या हस्ते झाले. इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेचे कार्यवाह चंद्रकांत शेटे, प्राचार्य डॉ. संभाजी मलघे, मराठी विभागप्रमुख डॉ. विजयकुमार खंदारे, डी. फार्मसीचे प्राचार्य डॉ. गुलाब शिंदे उपस्थित होते. इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेचे अध्यक्ष रामदास काकडे यांच्या शुभेच्छा कार्यक्रमास शुभेच्छा दिल्या. प्रशांत मोरे यांनी स्वरचित व अन्य काही यांच्या प्रसिद्ध काव्य रचना सादर करून विद्यार्थ्यांची मने जिंकली.
प्राचार्य डॉ. मलघे म्हणाले, ‘‘कवी हा शब्दांचा जादूगार असतो. शब्दांना कवेत घेऊन तो भवतालाचे चित्रण करीत असतो. आपली मराठी भाषा ही अभिजात असून, विद्यार्थ्यांनी भाषेचा अभिमान बाळगत भाषिक कौशल्ये आत्मसात करावी.’’ मराठी विभाग प्रमुख डॉ. विजयकुमार खंदारे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. डॉ. संदीप कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. सत्यजित खांडगे यांनी आभार मानले.
