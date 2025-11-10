सावधान! ‘मीशो.डॉट कॉम’वर क्लिक करू नका
तळेगाव स्टेशन, ता. १० : गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून मोबाईलवर अनोळखी क्रमांकांकडून ‘मीशो.डॉट कॉम’ हा शब्द असलेली लिंक व्हाट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया अकाउंटवर पाठविण्यात येत आहे. या संदर्भातील चर्चांचे प्रमाण वाढल्याने पोलिस व सायबर क्राइम विभागाने लोकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. ही बनावट लिंक कोणीही उघडू नये, अशी सूचना विभागाकडून करण्यात आली आहे.
या लिंकवर क्लिक केल्यास तुमचे बँक खाते हॅक होऊन पैसे चोरी होऊ शकतात, असे धोकाही वाढले आहे. असे अनेक संदेश प्रसारित होत असून, काही व्यक्तींनी खात्यातून पैसे चोरी झाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारची लिंक मिळाल्यास ती लगेच डिलीट करा आणि कोणालाही फॉरवर्ड करू नका. शंका असल्यास त्वरित १९३० या सायबर क्राईम हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा, असे सूचित केले जाते.
स्थानिक पोलिस प्रशासन व मोबाईल विक्रेत्यांकडून चौकशी केली असता ही लिंक ऑनलाइन फ्रॉडचा एक प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काही मेसेजेमध्ये चार प्रश्नांची उत्तरे द्या आणि आयफोन १७ प्रो मॅक्स मिळवा, अशी फसवणूक करणारी जाहिरात असते. प्रत्यक्षात अशी काहीही देयक नसून, ही लिंक उघडल्यास मोबाईल हॅक होतो; मोबाईल गरम होणे, बॅटरी डाउन होणे किंवा मोबाईलमधून बारीक आवाज येणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. त्यामुळे असा लिंक ओपन न करता त्या डिलीट करून फ्रॉड मेसेज पाठविणारा संबंधित मोबाईल क्रमांक ब्लॉक करावा.
- बाबा चौरे, मोबाईल विक्रेता, सिद्धी कम्युनिकेशन, तळेगाव दाभाडे
अशा फसवणूक मेसेजबाबत आजपर्यंत त्यांच्याकडे कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. फेसबुक, व्हाट्सअॅप अथवा इन्स्टाग्रामवरील मार्केटिंग लिंक कधीही उघडू नयेत, अन्यथा मोबाईल हॅक होण्याचा धोका असतो. जर शंका असल्यास १९३० आणि १९४५ या टोल-फ्री क्रमांकांवर किंवा www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तातडीने तक्रार नोंदवावी.
स्वाती पाटील, सायबर क्राईम विभाग, तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाणे
