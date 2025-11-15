मायमर महाविद्यालयात फुफ्फुस रोगांवर व्याख्यान
तळेगाव स्टेशन, ता. १५ : मायमर वैद्यकीय महाविद्यालयातील जन औषध वैद्यक शास्त्र विभाग, औषध विभाग आणि माजी विद्यार्थी संघटना यांच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १४) दीर्घकालीन अवरोधक फुफ्फुस रोग (सीओपीडी-क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज) या विषयावर व्याख्यान झाले.
यावेळी श्वसन विकार तज्ज्ञ डॉ. अपर्णा बिराजदार म्हणाल्या, ‘‘भारतातील दीर्घकालीन अवरोधक फुफ्फुस रोग आजाराचे वाढते प्रमाण चिंताजनक असून त्याची मुख्य कारणे जाणून घेणे गरजेचे आहे. धूम्रपान व तंबाखू सेवनामुळे तरुण वयोगटात या आजाराचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे.’’ सीओपीडीची तपासणी व निदान तसेच हवेच्या प्रदूषणाविरुद्ध स्वरक्षणात्मक उपायांची अंमलबजावणी करण्यासह तरुण वयोगटात तंबाखू सोडण्याबाबत त्यांनी विस्तृत मार्गदर्शन केले. मायमर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. दीपा नायर, जन औषध वैद्यक शास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. संजीव चिंचोलीकर, औषध विभाग प्रमुख डॉ. मधू बनसोडे यांच्यासह प्राध्यापक आणि विद्यार्थी याप्रसंगी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संस्थेच्या कार्यकारी संचालिका डॉ. सुचित्रा नागरे, समन्वयक डॉ. तुषार खाचणे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दर्पण महेशगौरी यांचे मार्गदर्शन कार्यक्रमास लाभले.
