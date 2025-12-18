तळेगावमध्ये उद्या मतदानाची दुसरी फेरी
तळेगाव स्टेशन, ता. १८ : तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या निवडणूकीसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान शनिवारी (ता. २०) होत आहे. त्यासाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी अर्चना तांबे यांनी गुरुवारी (ता. १८) प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
नगरपरिषदेच्या २, ७, ८ आणि १० या प्रभागांमधील नगरसेवकपदाच्या एकूण पाच जागांसाठी मतदान होईल. त्यासाठी या चार प्रभागांमध्ये २० मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. प्रभाग क्रमांक दोन करिता एमआयटी प्री-स्कूल कॅम्पस, मायमर हॉस्टेल कॅम्प येथे ६ मतदान केंद्रे असतील. प्रभाग क्रमांक सात करिता माउंट सेंट अॅन हायस्कूलच्या मुख्य इमारतीत पाच मतदान केंद्रे असतील. प्रभाग क्रमांक आठ करिता नवीन समर्थ विद्यालयात तीन, तर सह्याद्री इंग्लिश स्कूलमध्ये दोन मतदान केंद्रे असतील. प्रभाग क्रमांक दहाकरिता थोर समाजसेवक नथुभाऊ भेगडे पाटील शाळेत चार मतदान केंद्रे असतील. सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३० यावेळेत मतदान होणार आहे.
निवडणुकीची मतमोजणी रविवारी (ता. २१) सकाळी १० वाजल्यापासून नवीन प्रशासकीय इमारतीत होणार आहे. मतमोजणीसाठी दोन नोडल अधिकारी, १४ विभागीय अधिकारी आणि २८ मतमोजणी सहाय्यक व पर्यवेक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत. नगरपरिषदेचे ६० कर्मचारी सहाय्यक म्हणून काम पाहणार आहेत. शुक्रवारी (ता. १९) रात्री दहानंतर कोणताही प्रचार, सभा किंवा ध्वनिवर्धकाचा वापर करता येणार नाही, असे अर्चना तांबे यांनी स्पष्ट केले.
