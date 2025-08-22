ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन वाढवा

वडगाव मावळ, ता.२२ : किमान वेतन अधिनियमांतर्गत ग्राम पंचायतीतील सर्व कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ करून ते सुधारित करावे, अशी मागणी पुणे व सातारा जिल्हा श्रमिक संघ संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाने केली आहे.
संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस ज्ञानोबा घोणे, प्रधान सचिव नवनाथ डाळिंबकर, जिल्हाध्यक्ष गणेश वाळुंजकर, उपाध्यक्ष वाल्मीक रासकर, शशिकांत सदाफुले, विवेकानंद पवार, वसंतराव शिंदे आदी पदाधिकाऱ्यांनी ही मागणी केली आहे. त्यांनी राज्याच्या किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश ताठे यांची भेट घेऊन निवडीबद्दल त्यांचा सत्कार केला. यावेळी त्यांनी राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन दिले.
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे १ लाख ४० हजार कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या अडीअडचणी, समस्या व प्रश्न गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचेप्रश्न मार्गी लावावेत म्हणून शासनाकडे कामगार युनियनच्या वतीने वारंवार पाठपुरावा करावा लागत आहे. तरीही राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागत नाहीत. पगारही वेळेवर मिळत नाही, अशी कैफियत या निवेदनाद्वारे मांडण्यात आली आहे.