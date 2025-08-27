पावसाची उघडीप अन् आनंद द्विगुणित
वडगाव मावळ, ता. २७ : ‘गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया’चा जयघोष करत येथे उत्साहाच्या वातावरणात लाडक्या गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. पावसाने दिवसभर उघडीप दिल्याने गणेश भक्तांचा उत्साह द्विगुणित झाला होता.
गणरायाच्या आगमनासाठी गेल्या आठ-दहा दिवसांपासूनच बाजारपेठ सजली होती. सजावटीच्या विविध साहित्याने दुकाने नटली होती. मंगळवार पासून त्यात पूजा साहित्याची भर पडली. ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांनी मंगळवारीच गणेश मूर्ती घरी नेल्या. स्थानिकांची मूर्ती घरी नेण्यासाठी बुधवारी सकाळपासूनच लगबग सुरू होती. बाजारपेठेत गणेश मूर्ती व पूजा साहित्य खरेदीसाठी मोठी गर्दी झाली होती. काही दुकानात गणेश मूर्ती खरेदीसाठी रांगा लागल्याचे चित्र होते. हौशी नागरिकांनी ठेवणीतला पेहराव केला होता. बाळ गोपाळांचा उत्साह पाहण्यासारखा होता. अतिशय भक्तिपूर्ण व उत्साहाच्या वातावरणात दुपारपर्यंत घरगुती गणेश मूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
सायंकाळी मंडळांच्या प्रतिष्ठापना
श्री. पोटोबा देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने येथील ग्रामदैवत श्री. पोटोबा महाराज मंदिरात गणेश मूर्तीची दुपारीच गणेशोत्सव सोहळ्याचे अध्यक्ष रवींद्र म्हाळसकर व भाविक आशिष म्हाळसकर यांच्या हस्ते विधिवत प्रतिष्ठापना करण्यात आली. देवस्थानचे अध्यक्ष किरण भिलारे यांच्यासह विश्वस्त मंडळ व ग्रामस्थ उपस्थित होते. सायंकाळी अनेक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळानी मिरवणूक काढून श्रींची प्रतिष्ठापना केली. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरयाच्या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला होता. रात्री उशिरापर्यंत जय बजरंग तालीम मंडळ, जवान जय किसान मंडळ, गणेश तरुण मंडळ, बाल विकास मित्र मंडळ, जयहिंद मित्र मंडळ, क्रांती मित्र मंडळ, आदर्श मित्र मंडळ, योगेश्वर प्रतिष्ठान, अष्टविनायक मित्र मंडळ, नवचैतन्य मित्र मंडळ, कानिफनाथ तरुण मंडळ, सिद्धिविनायक मित्र मंडळ, मोरया मित्र मंडळ, इंद्रायणी मित्र मंडळ, श्रीराम मित्र मंडळ, जय मल्हार ग्रुप, ओंकार मित्र मंडळ, पंचमुखी मारुती मित्र मंडळ, दिग्विजय कॉलनी मित्र मंडळ, विजयनगर मित्र मंडळ, नव मयुरेश्वर मित्र मंडळ, पंचशील मित्र मंडळ, माळीनगर मित्र मंडळ, भैरवनाथ मित्र मंडळ, विघ्नहर्ता मित्र मंडळ, शिवज्योत मित्र मंडळ, शिवशंभो मित्र मंडळ, शितळादेवी मित्र मंडळ, शिवाजी मित्र मंडळ आदी लहान मोठ्या सुमारे तीस सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी मोठ्या उत्साहात श्रींची प्रतिष्ठापना केली. दरम्यान, शिवाजी चौकातील जय जवान जय किसान तरुण मंडळाचे हे ५० वे वर्ष असल्याने त्यांनी मंगळवारी सायंकाळीच उत्साहाच्या वातावरणात श्रींची भव्य मिरवणूक काढली होती.
