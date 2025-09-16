तरुणांनी व्यसनापासून दूर राहावे
वडगाव मावळ, ता. १६ : ‘तरुणांनी व्यसनांपासून दूर राहावे, मोबाईलचा अतिवापर टाळावा, समाज माध्यमांच्या आहारी जाऊ नये,’ असे प्रतिपादन मावळचे तहसीलदार विक्रम देशमुख यांनी केले.
वडगाव मावळ येथील श्री संत तुकाराम शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या कला, वाणिज्य, बीए महाविद्यालयात नवीन प्रवेशीत विद्यार्थ्यांचा स्वागत समारंभ तहसीलदार विक्रम देशमुख यांच्या उपस्थितीत झाला. अध्यक्षस्थानी संस्थेचे सचिव अशोक बाफना होते. संस्थेचे अध्यक्ष तुकाराम असवले, उपाध्यक्ष बंडोबा मालपोटे, संचालक प्रल्हाद जांभूळकर, राजेश बाफना, चंद्रकांत ढोरे आदी उपस्थित होते.
तहसीलदार विक्रम देशमुख यांनी नवोदित विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांनी ध्येय निश्चित करून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करावा, कोणत्याही क्षेत्रातील आपले ध्येय गाठण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे.’’ अशोक बाफना म्हणाले, ‘‘डिजिटल साधनांचा सदुपयोग विद्यार्थ्यांनी करावा. या साधनांमध्ये जगातील सर्व प्रकारचे ज्ञान आपल्याला मिळते.’’ प्राचार्य अशोक गायकवाड यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. महादेव वाघमारे यांनी स्वागत केले. प्रा. रोहिणी चंदनशिवे यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. शीतल दुर्गाडे यांनी आभार मानले. प्रा. डॉ. शीतल शिंदे, डॉ. जया धावरे, योगेश जाधव, प्रियांका पाटील, प्रणिता सूर्यवंशी, अनिल कोद्रे, प्रा. सुनीता केंगले, प्रा. मोहिनी ठाकर, प्रा. सोनिका ओव्हाळ आदींनी संयोजन केले.
