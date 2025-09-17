वडगावात सोमवारपासून होणार ‘सरस्वती जागर’
वडगाव मावळ, ता. १७ : येथील मावळ विचार मंचाने नवरात्रीनिमित्त सोमवार (ता.२२) ते बुधवार (ता.१ ऑक्टोबर) या कालावधीत सरस्वती व्याख्यानमालेचे आयोजन केले असून, त्यात श्रोत्यांना नामवंत वक्त्यांची व्याख्याने ऐकण्याची मेजवानी मिळणार आहे. व्याख्यानमालेचे हे रौप्यमहोत्सवी वर्ष असल्याने ग्रंथ दिंडी, दहा दिवस विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा सन्मान, आरोग्य शिबिर व तसेच विविध स्पर्धांचे आयोजनही करण्यात आले आहे.
मावळ विचार मंचाच्या व्याख्यानमालेचे हे २५ वे वर्ष आहे. मंचाचे संस्थापक अध्यक्ष भास्करराव म्हाळसकर, कार्याध्यक्ष डॉ. रवींद्र आचार्य व यावर्षीचे अध्यक्ष गुलाबराव म्हाळसकर यांनी यंदाच्या व्याख्यानमालेची माहिती दिली. श्री. पोटोबा देवस्थान संस्थानच्या सहकार्याने ग्रामदैवत श्री पोटोबा महाराज मंदिराच्या प्रांगणात २२ सप्टेंबर ते एक ऑक्टोबर दरम्यान दररोज सायंकाळी सात वाजता व्याख्याने होतील. सोमवारी (ता. २२) सिने अभिनेते सुबोध भावे (कलाकार आणि त्यांची सामाजिक बांधिलकी), २३ रोजी शिव व्याख्याते नितीन बानगुडे पाटील (श्री छत्रपती शिवराय), २४ रोजी लष्कर अधिकारी मोहिनी गर्गे-कुलकर्णी (ताराराणी ते झाशीची राणी), २५ रोजी जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल (युवकांनो पुढे या), २६ रोजी लेखक डॉ. सुनील धनगर (युवकांसमोरील आव्हाने), २७ रोजी आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे (महाराष्ट्राचे शासन काल, आज व उद्या), २८ रोजी आध्यात्मिक गुरू चंद्रकांत निंबाळकर (सुखी जीवनाची गुरुकिल्ली), २९ रोजी सिने अभिनेत्री निशिगंधा वाड (जीवन सुंदर आहे), ३० रोजी शिर्डी संस्थांनचे माजी अध्यक्ष विद्याधर ताठे (भारतीय स्त्री संत परंपरा) व १ ऑक्टोबर रोजी कवी प्रशांत मोरे, प्रशांत केंदळे व मृणाल जैन (कवी संमेलन) यांची व्याख्याने होणार आहेत. व्याख्यानमालेत दररोज विविध क्षेत्रातील कर्तृत्ववान व्यक्तींना विशेष पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे. त्यात अनुक्रमे ऑलिंपिक वीर मारुती आडकर, क्रीडा प्रशिक्षक सुधीर म्हाळसकर, व्याख्याते विवेक गुरव, शिवशंकर स्वामी, रोहिदास लाखिमले, ॲड. शंकरराव ढोरे, उद्योजक विलास काळोखे, अमोल पोफळे, सविता सुराणा यांचा समावेश आहे. दरम्यान, व्याख्यानमालेला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल मंचाच्या वतीने विविध सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात ग्रंथदिंडी, पाक कला स्पर्धा, महिलांसाठी आरोग्य शिबिर, मल्लखांब प्रात्यक्षिके, जितेंद्र रघुवीर यांचे जादूचे प्रयोग, फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य शिबिर आदी उपक्रमांचा समावेश आहे. अजित देशपांडे, ॲड. दामोदर भंडारी, धनश्री भोंडवे, आरती राऊत, गिरीश गुजराणी, संतोष भालेराव, अतुल म्हाळसकर आदींनी संयोजन केले आहे.
