बैलांच्या शिंगाचा नारळ तोडण्याचा खेळ उत्साहात
वडगाव मावळ, ता.२१ : बँड व ढोल पथकाचा निनाद, फटाक्यांची आतषबाजी व भंडाऱ्याची उधळण करत बैलांच्या मिरवणुका काढून बैलपोळ्याचा सण साजरा झाला. येथील चावडी चौकात अवखळ बैलांच्या शिंगांना बांधलेला नारळ तोडण्याचा पारंपरिक खेळ रंगला. तो पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी जमली.
वर्षभर शेतात राबणाऱ्या बैलांचा वर्षातून एकदा येणारा सण साजरा करण्यासाठी बळीराजाची सकाळपासूनच लगबग सुरू होती. बैलांना ओढ्या-नाल्यावर अंघोळ घालून त्यांना विविध रंग आणि सजावटीच्या साहित्यांचा वापर करून सजविले होते. दुपारी पुरणपोळीचा नैवेद्यही खाऊ घालण्यात आला. शेतकरी कुटुंबांनी पारंपरिक पद्धतीने बैलांना सजवून गोठ्यात पूजा केली व अनेक कुटुंबांनी बैलांना देवदर्शनासाठी आणले. काही हौशी शेतकरी, बैलगाडा मालक व शौकिनांनी बँड, डीजे, ढोल ताशा पथक व वाजंत्री पथकासह मिरवणुका काढल्या. यावेळी फटाक्यांची आतषबाजी व भंडाऱ्याची मुक्त उधळण करण्यात आली. चावडी चौकात अवखळ बैलांच्या शिंगांना बांधलेला नारळ तोडण्याचा पारंपरिक खेळ रंगला. देवस्थानचे मुख्य विश्वस्त किरण भिलारे, सचिव अनंता कुडे, विश्वस्त सुभाष जाधव,भास्करराव म्हाळसकर, किसनराव वहिले, वस्ताद उमेश ढोरे, शांताराम कुडे, महेंद्र म्हाळसकर, अतुल राऊत,अमोल पगडे, मंगेश खैरे, बाळासाहेब तुमकर, पुजारी अशोक गुरव आदी उपस्थित होते.
