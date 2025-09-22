कर्मवीर भाऊराव पाटील जयंती उत्साहात
वडगाव मावळ, ता.२२ : रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त वडगावात मिरवणूक काढण्यात आली. न्यू. इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेजच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
विद्यालयाचे प्राचार्य सतीश हाके, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष नवीन नवघणे, विठ्ठल खांडेकर, बाळासाहेब तुमकर, प्रज्ञा गायकवाड, प्राथमिक विभागाचे मुख्याध्यापक नंदकुमार खाडे, इंग्रजी माध्यमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका सुनीता बारवकर, किरण नवले, वनराज ढोरे, रोहित गवस आदींची उपस्थिती होती.
मिरवणुकीच्या अग्रभागी लेझीम, बॅण्ड, टिपरी पथक होते. यावेळी पारंपरिक वेशभूषेत विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. विद्यार्थ्यांनी कर्मवीरांच्या जीवनावर नाटिका तसेच स्वच्छतेवर आधारित पथनाट्य सादर केले. प्रवीण ढवळे, अश्विनी आडकर, अमृता शिरडकर, नीता शेटे यांनी मार्गदर्शन केले. ग्रामस्थांकडून कर्मवीरांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. शिल्पा रोकडे, आरती मोरे, तानाजी गोडे, गणेश शेंडगे यांनी नियोजन केले.
