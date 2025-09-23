श्री क्षेत्र भंडारा डोंगरावर हरिनाम सप्ताह सुरू
वडगाव मावळ, ता. २३ : नवरात्रोत्सवानिमित्त श्री क्षेत्र भंडारा डोंगरावर २३ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान गाथा पारायण सोहळा व अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती सप्ताह अध्यक्ष नवनाथ घावरे व कार्यवाहक दत्तात्रय महाराज टेमघरे यांनी दिली.
अखंड हरिनाम सप्ताहाचे हे २९वे वर्ष आहे. यंदाच्या सप्ताह काळात दररोज पहाटे काकडा, सकाळी ७ ते दुपारी १ गाथा पारायण, दुपारी २ ते ४ महिला भजन, दुपारी ४ ते ५ प्रवचन, सायंकाळी ७ ते ९ कीर्तन व त्यानंतर जागर असा दिनक्रम राहील. सप्ताहात अनुक्रमे कोंडिबा महाराज पठारे, आशिष महाराज मेणे, गणेश महाराज पारखी, यशवंत महाराज फाले, पांडुरंग शास्त्री गायकवाड यांची प्रवचने तर शिवराम महाराज सणस, शंकर महाराज झाडे, गजानन महाराज कराळे, यशवंत महाराज फाले, गौरव महाराज उडाफे यांची कीर्तने होतील. २८ तारखेला सकाळी ८ ते १० या वेळेत किसन महाराज भोईर यांचे काल्याचे कीर्तन व त्यानंतर सत्कार समारंभ होईल. तात्याराम कालेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अध्यक्ष नवनाथ घावरे, कार्याध्यक्ष शिवराम सणस, चिटणीस प्रल्हाद खेसे, व्यवस्थापक गुलाब भोईर, प्रकाश मातेरे, कार्यवाहक दत्तात्रय महाराज टेमघरे, विठ्ठल ढोरे, भाऊसाहेब कालेकर आदी संयोजन करत आहेत.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.