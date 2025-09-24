शिवरायांचा आदर्श घेत तरुणांनी ध्येय गाठावे
वडगाव मावळ, ता.२४ : ‘‘प्रतिकूल परिस्थितीत शून्यातून स्वराज्य निर्माण करणाऱ्या छत्रपती शिवरायांचा आदर्श घेऊन जो पर्यंत ध्येय गाठत नाही; तो पर्यंत तरुणांनी पुढे झेपावत राहावे. यश तुमच्या स्वागतासाठी निश्चित तयार असेल,’’ असा विश्वास शिवव्याख्याते नितीन बानगुडे पाटील यांनी व्यक्त केला.
नवरात्रीनिमित्त येथील मावळ विचार मंचामार्फत आयोजित सरस्वती व्याख्यानमालेत दुसरे पुष्प गुंफताना ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पोटोबा देवस्थानचे अध्यक्ष किरण भिलारे होते. प्रमुख पाहुणे उद्योजक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष बबनराव भोंगाडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रशांत ढोरे, रामदास गाडे, मंचाचे संस्थापक भास्करराव म्हाळसकर, कार्याध्यक्ष डॉ. रवींद्र आचार्य, यावर्षीचे अध्यक्ष गुलाबराव म्हाळसकर, कार्याध्यक्ष अजित देशपांडे, ॲड.दामोदर भंडारी, धनश्री भोंडवे, आरती राऊत आदी उपस्थित होते.
बानगुडे पाटील म्हणाले, ‘‘शिवरायांनी अवघ्या ३५ वर्षांत पारतंत्र घालवून लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण केले. त्यांच्या आदर्शांवर व विचारांवर आपल्या पिढ्या न पिढ्या पोसल्या गेल्या. इतिहास विसरणारी माणसे इतिहास घडवू शकत नाहीत. त्याच प्रमाणे जी माणसे मनातून पराभूत असतात; ती रणात जिंकू शकत नाहीत. कोणत्याही अडीअडचणी आल्यास कोणतीही कारणे न सांगता पर्याय निर्माण करा.’’ यावेळी उद्योजक विलास काळोखे यांना मान्यवरांच्या हस्ते विशेष पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. सपना म्हाळसकर यांनी मानपत्र वाचन केले. अनंता कुडे यांनी सूत्रसंचालन केले. कुलदीप ढोरे यांनी आभार मानले.
