ड्रग नियंत्रणाची जबाबदारी सामुदायिक
वडगाव मावळ, ता. २६ : ‘‘कोणताही समाज व देश महान होण्यासाठी त्या देशाचे नागरिक सक्षम असावे लागतात. सध्या तरुणाईमध्ये ड्रगचे प्रमाण वाढले असून, हा आजार दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर पसरायला लागला आहे, तो नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जनजागृती करणे हे सर्वांचे काम व सामुदायिक जबाबदारी आहे,’’ असे प्रतिपादन जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी केले.
नवरात्रीनिमित्त येथील मावळ विचार मंचाने आयोजित केलेल्या सरस्वती व्याख्यानमालेत चौथे पुष्प गुंफताना ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रांताधिकारी सुरेंद्र नवले होते. प्रमुख पाहुणे तहसीलदार विक्रम देशमुख, कायदे तज्ञ ॲड. केशव मगर, लोणावळा विभागीय पोलिस अधिकारी गजानन टोणपे, पोलिस निरीक्षक कुमार कदम, मावळ विचार मंचाचे संस्थापक भास्करराव म्हाळसकर, डॉ. रवींद्र आचार्य या वर्षीचे अध्यक्ष गुलाबराव म्हाळसकर, अजित देशपांडे, ॲड. दामोदर भंडारी, धनश्री भोंडवे, आरती राऊत आदी उपस्थित होते.
‘युवकांनो पुढे या’ या विषयावर बोलताना संदीपसिंह गिल म्हणाले,‘‘ग्रेट मॅन मेक ग्रेट नेशन या उक्तीप्रमाणे कोणताही समाज व देश महान होण्यासाठी प्रथम त्या देशाचे नागरिक सक्षम असणे गरजेचे आहे. व्यक्ती कोणत्याही वयाची असली तरी ती आतून तरुण असली पाहिजे. व्यक्तीच्या सक्षमतेमध्ये तिची शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक या तीन बाबींची सक्षमता असणे महत्त्वाचे आहे. मी पणा व अहंकारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आध्यात्मिक सक्षमता गरजेची आहे. सध्या तरुणाईमध्ये ड्रगचा आजार मोठ्या प्रमाणावर बळावत असून, तो रोखण्यासाठी कायद्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. ते सर्वांचे काम आहे. विशेषतः पालक व शिक्षक यांनी लहान मुलांकडे त्यांचे मित्र बनून अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. त्यांचे दफ्तर रोज तपासले पाहिजे. पालकांनी मुलांना वेळ दिला पाहिजे. त्यांना दम देणे व त्यांच्यात भीती निर्माण करणे ही योग्य पद्धत नाही तर त्यांची प्रत्येक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. चांगले-वाईट त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे.’’ क्रीडा प्रशिक्षक सुधीर म्हाळसकर यांना मान्यवरांच्या हस्ते विशेष पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. अमोल ठोंबरे यांनी मानपत्र वाचन केले. हर्षदा दुबे यांनी सूत्रसंचालन केले. संतोष भालेराव यांनी आभार मानले. तत्पूर्वी दुपारी महिला मल्लखांब प्रात्यक्षिके झाली.
